Kjo është lista e Kandidatëve të AKR-së për Asamblenë Komunale në Vushtrri

Tashmë edhe subjekti i Alencës Kosova e Re(AKR) iu bashkangjit vagonit të të përzgjedhurëve për të kandiduar me kandidatët që do t’i prijnë listave për asamble komunale.

Shumë bashkëpunime, ide, kreativitet të realizuara në vazhdimësi nga të gjithë anëtarërt e subjektit të AKR-së, nxorrën frytet më të mira që do të përfaqësojnë më së miri zërin e qytetarit.

Nga takimi i mbajtur sot me strukturat e degës së AKR-së në Vushtrri u prezentua edhe lista finale me kandidatët që do të jenë për deputet në kuadër të AKR-së në zgjedhjet lokale të 22 Tetorit.

Me këtë rast Kryetari i Degës së AKR-së në Vushtrri, zt.Nasuf Aliu u shpreh tejët i lumtur për kuadrot që do ta përfaqësojnë më së miri zërin e qytetarit dhe AKR-në në Vushtrri. Ai theksoi se nga sot ka filluar një sfidë e re e përbashkët të cilën nga sot bashkërisht duhet ta kalojmë dhe të sjellim fitoren, të sjellim më të mirën për qytetarët tonë, për një Vushtrri te Re dhe të dinjitëtshme sipas dëshirës së atdhetarit të shquarHasan Prishtina.

Me këtë rast edhe kandidatët në fjalë u ndjen të ndëruar që janë pjesë e kësaj liste dhe njëherit theksuan se dëshira për të marrë dhe dhënë përgjegjësi e tejkalon çdo dëshirë tjetër personale për fitore, sepse fitorja është e të gjithëve po aq sa edhe synimet dhe detyrat karshi popullit që kanë, e që janë të përbashkëta.

Me këtë rast u miratua lista e plotë e kandidatëve të AKR-së për asamble komunale, me ç’rast u përfshin shumë figura të njohura, familje me zë, të shquara dhe të dinjitetshme për Vushtrrinë./ZERI/.

Lista e Kandidatëve të AKR-së për Asamblenë Komunale në Vushtrri:

1. Nasuf Aliu

2. Arta Imeri

3. Mergime Berisha

4. Islam Krasniqi

5. Abdullah Kelmendi

6. Fakete Dushi

7. Bujar Saraçi

8. Refik Selimi

9. Mirjeta Mikullovci

10. Bajrush Kosumi

11. Sead Hasani

12. Lumnije Sefedini

13. Hajrullah Rama

14. Enver Halimi

15. Mrika Maliqi

16. Fitim Morina

17. Mexhit Imeri

18. Marigona Zymeri

19. Flamur Buliqi

20. Fehmi Demiri

21. Ardiana Rama

22. Avdush Hyseni

23. Arben Zenuni

24. Sadete Mema

25. Esat Gashi

26. Driton Gërxhaliu

27. Donjeta Gashnjani

28. Agron Duraku

29. Besim Mehana

30. Marigonë Haziri

31. Fitim Ademi

32. Liridona Deliu

33. Vlora Bivolaku