Qeveri gjithëpërfshirëse për t'i shmangur zgjedhjet

Vendi nuk duhet të shkojë në zgjedhje të reja për shkak të interesave të ngushta partiake e as të krijohet një Qeveri, e cila do të varej nga Lista Serbe. Kështu thonë njohësit e çështjeve politike në vend, të cilët kanë propozuar krijimin e një qeverie gjithëpërfshirëse e cila do t’i adresonte temat e mëdha, shkruan sot Gazeta "Zëri"

Pas rezultatit të ngushtë të zgjedhjeve, ku asnjëra palë nuk arriti t’i sigurojë numrat për ta formuar Qeverinë e re të Kosovës, konstituimi i institucioneve nuk do të jetë aspak i lehtë.

Kështu konsiderojnë njohësit e rrethanave politike në Kosovë, të cilët thonë se vendi mund të dalë nga kriza institucionale vetëm nëse formohet një qeveri e përgjithshme (ku do të përfshiheshin të gjitha subjektet politike), e cila do të arrinte t’i përfundonte disa çështje të mëdha, siç janë Asociacioni, Demarkacioni, ushtria etj.

Në të kundërtën, sipas tyre, mund të ketë zgjedhje të serishme, shkruan tutje "Zëri".

Mirëpo përfaqësuesit e dy taborëve më të mëdhenj politik, koalicionit PAN (PDK-AAK-Nisma) e lëvizjes “Vetëvendosje” thonë se nuk ka nevojë për qeveri teknike, pasi zgjedhjet e 11 qershorit tashmë e kanë përcaktuar fituesin.

Përderisa përfaqësuesit e PAN-it mbeten prapa asaj se i nominuari i tyre Ramush Haradinaj duhet të jetë kryeministri i ardhshëm i Kosovës, ata të "Vetëvendosjes" konsiderojnë se qytetarët tashmë kanë vendosur për frymën e ndryshimit.