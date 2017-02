Koci: Për t'u ekstraduar Haradinaj në Beograd duhet edhe miratimi i Ministrit francez të Drejtësisë

Edhe në rast se Gjykata në Colmar të Francës vendos për ta ekstraduar Ramush Haradinajn në Beograd, para se kjo të ndodh do të duhet që edhe Ministria e Drejtësisë së Francës ta miratojë një vendim të tillë.

Kështu sqaron procedurat avokati i kreut të AAK’së në Kosovë, Arianit Koci. Megjithatë ai është i sigurt se çështja e ish-kryeministrit kosovar do të përfundojë me 2 mars, kur siç thotë ai gjykata franceze do të refuzojë ekstradimin e Haradinajt dhe do ta lirojë atë.

“Por, në rast që gjykata në Colmar, vendos që ta ekstradoj z. Haradinaj, atëherë duhet edhe miratimi i Ministrit të Drejtësisë që të vendoset për ekstradim”, ka thënë për Gazetën Express, avokati Koci.

Ai përsërit se kërkesa e Serbisë është politike, dhe riciklim i akuzave që janë trajtuar në Tribunalin e Hagës dhe thotë se Serbia, thjesht, po e keqpërdor të drejtën ndërkombëtare.

“Ndaj z. Haradinaj e kanë një inat të posaçëm. Nuk ja falin luftën për pavarësi dhe betejat e fituara kundër regjimit gjenocidal të Millosheviqit. Ramushi është hero i gjallë, prandaj sulmi ndaj tij është sulm ndaj Kosovës”, tha tutje Ariani Koci.

Sipas tij Serbia është duke e shantazhuar edhe Francën për rastin Haradinaj.

“Udhëheqësit në Beograd kanë thënë publikisht se nëse nuk e ekstradojnë z. Haradinaj në Serbi, atëherë as ata nuk do ta ekstradojnë askënd në Francë”, tregoi Koci të premten për Gazetën Express.