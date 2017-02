Instituti i Paqes, me fakte të paqëndrueshme për ekstremizmin fetar

0 SHPËRNDARJE







06 February 2017 • 10:00

Komunikimet me SMS, përgjimet e telefonit të nxjerra në detaje të të arrestuarve në Kosovë të dyshuar për ekstremizëm fetar tregojnë për gjendje të rëndë ekonomike të shumicës prej tyre. "I kam 50 cent, gjej edhe ti diku 50 edhe po dalim për kafe", është një bashkëbisedim me njërin nga grupi i parë i arrestuar në gusht të vitit 2014. Një grua tjetër e cila i tregon burrit të saj se me paratë e fundit ka blerë gjera elementare për vajzën e saj të vogël dhe se më nuk ka asnjë cent. Dhe jo vetëm kaq, nga shumica e asteve që kam intervistuar vetë, familjet e tyre jetojnë në gjendje të mjerë ekonomike.

Nuk kisha besuar që në ditët e sotme mund të jetojë dikush në gjendje aq të rëndë financiare sa familja e 14-vjeçares Q.Z, në Terpezë të Vitisë, e cila kishte tentuar që të ikë me shoqen e saj të shkollës për në Siri, në mars të vitit 2015. E njëjta pak muaj më vonë u vra nga vëllai i saj (raporti i policisë thotë aksidentalisht) me probleme mentale, i pa trajtuar. Në gjendje të njëjtë ekonomike, shtëpia gati duke iu rrënuar, në Bresalcë, jeton nëna e S.M, i cili mori gruan dhe vajzën e vogël drejt Sirisë në vitit 2014. Derë më derë sheh skamjen dhe izolimin e tyre nga bota në shumicën e familjeve të djemve dhe vajzave që u indoktrinuan. Shumë nga historitë e tyre janë të njëjta – rebelim ndaj prindërve me mendime të kundërta, indoktrinim nga udhëheqës fetarë jashtë rrymave kryesore dhe obsesion me internetin.

Dhe na del një raport tash se fundmi, i bazuar vetëm në raportet sipërfaqësore, numra, të Policisë së Kosovës, disa organizatave joqeveritare dhe aty këtu me të dhëna të nxjerra në internet, pa asnjë intervistë, pa hulumtuar nga afër gjendjen në terren, pa asnjë përpjekje për të marrë vesh realitetin në vend. Ky raport u publikua nga një institut me bazë në Washington "United States Institute of Peace", i punuar nga Ardian Shtuni. Të dhënat janë në kundërshtim me njëra-tjetrën, nuk ka konsistencë në përfundimet esenciale, nuk dihet metodologjia që është punuar e për më keq ka të dhëna të pasakta që më shumë i bëjnë dëm procesit në tërësi të definimit të këtij fenomeni.

USIP-i na del me përfundimin se dy e treta e atyre që kanë shkuar në Siri qëndrojnë në mesatare apo mbimesatare në situatën ekonomike. Një e pavërtetë të cilën shpresoj se ky raport e ka nxjerrë vetëm në mungesë të fakteve. Shumica e atyre që kanë shkuar në Siri, nga të gjitha dosjet e tyre, janë në gjende të rëndë ekonomike, rekrutuesit jo. Dosjet e Prokurorisë, të dhënat e hetimeve të Policisë së Kosovës, Inteligjencës dhe fakteve të nxjerra nga mediet në terren tregojnë komplet një gjendje tjetër, shumica prej tyre janë të papunë, apo me të ardhura minimale, me shumë pak përjashtime. Rekrutuesit të cilët kryesisht ua kanë paguar biletat për në Turqi, qiratë e hapësirave të xhamive të improvizuara, prej nga kanë udhëtuar drejt Sirisë, kanë kryesisht biznese të tyre, sikurse rasti i Fatos Rizvanollit, i cili u dënua me 7 vjet burg, i cili ka qenë financues i rrjetit të rekrutimit, apo Ridvn Haqifi, i cili direkt ka paguar biletat e aeroplanit.

Raporti i USIP-it nuk ka të dhëna empirike ku shpjegohet si ka arritur tek shifra që 2/3 e atyre që kanë shkuar në Siri qëndrojnë në mesatare ose mbimesatare në situatën ekonomike. Çka është mesatare për këtë institut. Sepse në vendet e zhvilluara 1000 euro të ardhura mujore të kategorizojnë në rast social. Çfarë baze krahasuese ka përdorur për të nxjerrë këtë përfundim. Nëse ka dashur që të zbulojë se kosovarët kanë shkuar në Siri për arsye ideologjike dhe jo ekonomike, prapë të dhënat nuk guxojnë të dezinformojnë. Edhe nëse ka prej atyre që kanë shkuar të mpirë pas ideologjisë, nuk duhet mohuar faktin se kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë të varfër, pa perspektivë, në një shtet me përqindje të madhe të papunësisë.

USIP-i po ashtu jep fakte te përziera, sipas të cilit, 87% të luftëtarëve të Sirisë nga Kosova kanë arsim të mesëm dhe 10% terciar (fakultet), në faqen 4 të raportit ku tregon se Kosova ka numrin më të vogël në rajon dhe Evropë të arsimimit të lartë dhe gjetja e raportit del se nuk ka lidhje kazuale në mes të arsimit dhe rekrutimit të tyre. Bën krahasime me vendet e rajonit, me të dhëna që sjellin përfundime kontradiktore, prapë me të vetmin qëllim që të dalë se vetëm ideologjike është shkuarja e të rinjve në Siri.

Tek trajtimi i gjendjes ekonomike, USIP-i bën krahasime me të dhënat e paraluftës, pra derisa Kosova ka qenë nën sundimin e Serbisë, situatë ajo që nuk ka të bëjë aspak me gjendjen e krijuar pas 1999-ës. Kjo është gjeneratë kryesisht e lindur gjatë viteve të 90-ta të cilët janë rritur në realitet krejtësisht të ri politik, ekonomik dhe identitar.

Në faqen 6 të këtij raporti përmenden të dhënat e Bankës Botërore, ku tregohen statistika të vitit 1997, dhe bën lidhjen me to që nuk ka kurrfarë kuptimi pasi që ajo kohë ka qenë ndryshe ekonomikisht dhe politikisht. Pse duhet bërë krahasim me periudhën e regjimit të Millosheviqit derisa trajtojmë situatën e krijuar ekonomikisht pas vitit 1999. Paralelja e tërhequr në trajtimin e kësaj kategorie nuk ka bazë të qëndrueshme në nxjerrjen e përfundimit që ky raport bën.

Në një paragraf të këtij raporti, thuhet se pritjet dhe frustrimi janë burim i extremizmit më shumë sesa deprivimi ekonomik dhe citon argumente të cilat nuk kanë asnjë lidhje me kontekst të Kosovës. Në fakt, të gjitha të dhënat e shumicës prej rasteve që Prokuroria dhe hetuesia janë duke i trajtuar, argumenti bazë është ai ekonomik, i cili kufizon mundësitë e lëvizjes dhe hapjes së perspektivës për shumicën prej tyre. Në këtë raport, ku bëhet përpjekje që të trajtohen dinamikat e radikalizmit dhe ekstremizmit në Kosovë, mungojnë krahasimet e faktorëve të cilët kanë ndryshuar nga viti 2000 deri më tash.

Në këto gati 18 vjet të pasluftës, dinamikat kanë pësuar ndryshim të vazhdueshëm nga kurset falas të organizatave të ardhura nga shtete të lindjes, në 1999-ën, kur nisen me ofrimin e kurseve falas për fëmijë, të gjuhës angleze dhe kompjuterëve, ku edhe nisi ballafaqimi i kësaj gjenerate me ideologjinë e re të islamit, më pas kthimi i imamëve të shkolluar në shtete arabe të cilët shtrinë influencën e tyre e deri tek ndikimi i internetit. Gjithçka ka nisur në zonat më të varfra të Kosovës.

Fshati Marinë në Drenicë, tashmë i njohur si rast kur u vendos organizata “Rrahma Mercy”, u mbarua xhamia ilegale dhe përmes ndihmave dhënë banorëve u kërkua që në kthim t’iu vendosen shami vajzave të vogla, u ofruan mësime të fesë etj. Pra shtrirja e ideologjisë së re fetare ka nisur nga zonat e varfra, këtë formë të shfrytëzimit të ambienteve të tilla e përshkruan edhe USama HAsan, nga organizata e njohur me bazë në Londër, “Quillam Fondation”. Ai tregon taktikat e politikave të ideologjisë radikale të cilat nisin fillimisht depërtimin përmes fëmijëve nëpër zonat e varfra dhe të paperspektivë, derisa më pas ideologjia izolon këto grupe dhe manipulon lehtësisht me to.

Raporti i punuar nga Shtuni përmend një element të rëndësishëm, se "Kosova ka krizë identiteti", por shpjegimi është i mangët. Prapë një tendencë për të hedhur poshtë faktorët socialë dhe ekonomikë. Një e pasaktë e madhe në këtë raport është fakti që këta të rinj kanë shkuar edhe për arsye të papërmbushura fetarisht pas luftës, nga frika e asimilimit si minoritet fetar. Ky argument nuk qëndron aspak, fillimisht lufta në vitin 1999 nuk ka qenë me bazë fetare dhe nuk ka asnjë lidhshmëri me identitetin e ri kosovar. Kosovarët e besimit islamë nuk janë minoritet, kjo situatë mund t’i përshkruhet Maqedonisë, por nuk ka asnjë bazë argumentuese dhe as faktike për realitetin në Kosovë. Familjet e intervistuara të disa prej burrave dhe grave që kanë shkuar në Siri janë myslimanë jopraktikues, kryesisht me të kaluar sekulare.

Viktimizimi i tyre nuk ka të bëjë me izolimin fetar, dhe as tendencat e asimilimit të tyre. Ky është një diskurs i përdorur nga imamët kontroversë, të cilët kanë arsyetuar mospërmbushjen e kërkesave të tyre si; lejimin e shamive nëpër shkolla dhe mësimbesimin. Ky raport hap një debat shumë të rrezikshëm për Kosovën, se Islami po bëhet pjesë e identitetit të ri kosovar, duke hedhur poshtë arsyet elementare të radikalizmit të këtyre grupeve. Në mungesë të një hulumtimi në terren, Shtuni ka dalë me këto të gjetura në një distancë Uashington-Kosovë, pa prekur nga afër problemin, duke u bazuar vetëm në numrat e raporteve të përgjithshme. Këto analiza vetëm se kanë për të vështirësuar nxjerrjen e rekomandimeve për trajtimin e fazës së preventivës dhe potencialit të brendshëm për radikalizëm. Shtuni nuk ka trajtuar problemet politike dhe ekonomike, mungesën e lëvizjes, dhe shumë faktorë të tjerë që po krijojnë ambient të përshtatshëm për shtrirje ideologjike. Kjo qasje dhe trajtim i ekstremizmit dhe radikalizmit në Kosovë më shumë bën dëm!

