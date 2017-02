Thyerja e heshtjes së zgjatur mbi përdhunim gjenocidal në Kosovë (II)

0 SHPËRNDARJE







04 February 2017 • 11:31

(Vazhdim)

Reagimi i ashpër i pas luftës kundër grave

Pasi përfundimit të luftës në qershor të vitit 1999, katër faktorë do të kenë ndikim në jetët e grave në Kosovën e pas luftës, duke përfshirë viktimat e përdhunimit gjatë kohës së luftës, gratë që kanë bërë rezistencë gjatë okupimit dhe luftës, dhe edukatoret, aktivistet, dhe politikanet (sot presidentja, katër ministre, dhe dyzet deputete janë femra) që kërkojnë të marrin pjesë në formimin dhe drejtimin e të ardhmes së Kosovës. Faktori i parë ka qenë turpi i përdhunimit.

Në Kosovë të gjithë meshkujt, gratë, dhe fëmijët kanë qenë cak nga serbët ose për vdekje ose për dëbimin e tyre, por eksploatimi seksual ka qenë specifik për gra.

Tendenca e pasluftës që të fshihet përdhunimi gjenocidal në Kosovë si pjesë e narracionit kolektiv lidhur me luftën është drejtpërdrejtë i lidhur me statusin e përdhunimit në shoqërinë e shqiptarëve kosovarë. Një pjesë e arsyes për heshtje të zgjatur lidhur me përdhunimin gjenocidal në Kosovë ka qenë mosgatishmëria e grave që të tregojnë historitë e tyre në një shoqëri ku përdhunimi ka qenë turp me shekuj. Kryesisht, por jo të gjitha, gratë kosovare të përdhunuara, veçanërisht ato që jetonin në fshatrat rurale të lidhura me traditë, kanë fshehur vuajtjet e tyre për të mbrojtur veten nga represaliet prej burrave në familjet e tyre, përfshirë braktisjen, dhe për të mbrojtur veten dhe burrat e tyre nga turpi publik.[ii] Frika e tyre ka ushqyer pasqyrën e mohimit kolektiv.

Nora Ahmetaj, Drejtoreshë Ekzekutive e Qendrës për Hulumtim, Dokumentim dhe Publikim, ka qenë njëra prej hetueseve të larta të krimeve të luftës gjatë luftërave në ish Jugosllavi në Qendrën e Ligjit Humanitar (Humanitarian Law Center). Në intervistën time të bërë me te në shtator të vitit 2014, unë e kam pyetur se si ajo i përgjigjej këmbënguljes së turpit dhe ndikimit të tij shkatërrues te gratë kosovare të cilat kanë qenë të përdhunuara nga forcat serbe. Ajo tha:

Për herë të parë jam njoftuar me gratë e përdhunuara në kampet e refugjatëve në vitin 1999 në veri të Shqipërisë, kur Elisabeth Bumiller nga The New York Times më ka pyetur nëse mund t’i ndihmojë që të gjen gratë e përdhunuara. Ne kontaktuam ICTY, Amnesty International, dhe Human Rights Watch që të përcaktojmë se në cilin kamp mund të gjenim gratë e përdhunuara dhe prej cilës pjesë të Kosovës ato vinin.

LEXO EDHE: Thyerja e heshtjes së zgjatur mbi përdhunim gjenocidal në Kosovë (I)

Kanë qenë së paku tre rajone ku gratë kanë qenë të përdhunuara në masë, jo individualisht, por në grupe. Ne filluam me Suharekën. Më kujtohet se vinin mediat dhe hulumtuesit e shumtë, dhe çdonjëri në komunitet ka qenë në një pozitë plotësisht defensive. Gratë e përdhunuara iknin prej neve. Duhet të ketë qenë tepër vështirë për ato gra që të mbijetojnë. Kurrë nuk do të harroj fytyrat e tyre, kurrë asnjëherë. Asnjëra prej këtyre grave nuk ka dashur të fliste sepse ato ishin të frikësuara pasi që kanë qenë të stigmatizuara nga komuniteti. Kjo ka qenë përvoja ime e parë si një hetuese e krimeve me gratë e përdhunuara, dhe unë i thash Elisabeth se kjo është diçka që unë mund ta bëj mekanikisht, por nuk mund të merrem me këtë në nivel emocional. Nuk janë gratë por komuniteti, turpi dhe fajësimi me të cilat unë nuk mund të merrem—sikur të ishte faji i grave që kanë qenë të përdhunuara.

Ahmetaj tha se dy organizata vendore joqeveritare, Medica Kosova, me seli në Gjakovë dhe e përkushtuar vetëm ndaj grave, dhe Qendra Kosovare për Rehabilitimin e të Mbijetuarve të Torturës, me seli në Prishtinë, kanë qenë duke punuar në këshillimin dhe trajtimin e plagëve fizike dhe psikologjike të grave të mbijetuara prej përfundimit të luftës. Në ndërkohë, asnjë politikan kosovar nuk ka ndarë ndonjë financim për viktimat e përdhunimit, nuk iu ka dhënë njohjen publike, ose nuk ka denoncuar torturuesit e tyre.

Kur e pyeta Linda Gusinë nëse ka pasur viktima të përdhunimit që kanë dashur të flasin, ajo u përgjigj se në fakt ka pasur disa gra “të cilat kurrë nuk janë ndalur së foluri, por shumica e grave do të mbeten gjithmonë të heshtura.” Sikur edhe Ahmetaj, ajo konfirmoi se stigmatizimi dhe izolimi e kanë bërë që për gratë të jetë shumë vështirë të flasin. Veçanërisht në Kosovën rurale, ajo tha se vajzat dhe gratë e reja të cilat kanë qenë të përdhunuara nga forcat serbe shpeshherë përpara familjeve dhe fqinjëve të tyre kurrë nuk janë martuar, dhe disa madje kurrë nuk dalin prej shtëpive të tyre sepse çdokush din mbi përdhunimin. “Ekziston presioni tepër i madh dhe turpi,” tha ajo.

Në verë të vitit 2014, kur e pyeta gazetaren Hana Marku nëse ajo mendonte se ekzistojnë viktimat e përdhunimit të kohës luftës që kishin dashur të dalin publikisht me përvojën e tyre, ajo ka qenë skeptike mbi atë që të mbijetuarat kishin dashur të dalin përpara në të ardhmen e afërt për shkak të realitetit të pazgjedhur të dhunës në familje kundër grave në Kosovë. Ajo tha:

Përderisa dhuna kundër grave nuk normalizohet brenda shoqërisë së Kosovës, do të jetë shumë vështirë për një viktimë të përdhunimit të kohës së luftës të del përpara.

Nuk ekziston një kulturë e përkrahjes për gratë që përjetojnë dhunën seksuale brenda shtëpive të tyre dhe komunitetit të tyre, dhe unë mendoj duke qenë një viktimë e përdhunimit gjatë kohës së luftës vetëm e kombinon turpin e të qenit të përdhunuar.

Mendoj se ky turp është shumë i qëndrueshëm me vlerat "tradicionale" shqiptare, me të cilat…një grua që ka qenë e përdhunuar është "e njollosur," përtej shpagimit; prandaj ato heshtin. Burrëria tradicionale shqiptare është problem, dhe derisa kjo nuk ndërrohet, kultura nuk do të ndryshojë.

Thellësia e problemit ka qenë mirë e ilustruar në tetor të vitit 2014, kur një profesor i pensionuar i juridikut, Vesel Latifi, ka botuar një tekst shkollor me titull Kriminalistika, në të cilin ai i është referuar viktimave të përdhunimit si “femrat që gënjehen lehtë, të pakujdesshme, mendjelehta, dhe të përdalura, rrethanat te të cilat sjellin me vete edhe një situatë viktimogjene (sulmin e tyre).” Zhurma e madhe e shoqërive civile, veçanërisht e grupeve të grave, ka shtyrë Universitetin e Prishtinës që të largojë tekstin shkollor nga plan programi i fakultetit juridik.

Faktori i dytë është mosgatishmëria e elitës së meshkujve kosovarë që të njohin kontributet e grave, rurale dhe urbane, gjatë okupimit dhe luftës. Derisa maskara e lartpërmendur në Krushën e Vogël ka zbuluar përmasat e përpjekjes së Serbisë që të shkatërrojë shoqërinë shqiptare kosovare, kjo gjithashtu ka përmbajtur brenda saj një shembull të guximit dhe zgjuarsisë së grave kosovare gjatë luftës. Marta Prekpalaj, një mësuese roli i së cilës në Krushën e Vogël ka qenë mirë i dokumentuar nga Hana Marku, ka vëzhguar sulmin e serbëve nga një distancë dhe për herë të parë ka vozitur një traktor për të ndihmuar grave që kanë qenë të detyruara të ikin duke ecur deri te vendi i sigurt në anën tjetër të lumit Drin. E ndihmuar nga daja dhe vëllai, Prekpalaj e kaloi lumin dhe shpëtoi qindra gra dhe vajza.

Kur Marku e intervistoi Marta Prekpalajn në një kafe në vitin 2013, ajo veç ka ditur se gratë kanë qenë “heroinat e pa kënduara të luftës për Kosovë.” Marku ka raportuar se Prekpalaj ka pasur respektin e lartë për rolin e saj gjatë masakrës, të demonstruar nga meshkujt vendor që vazhdimisht e ndërprisnin bisedën e tyre për t’ia bërë njohjen. Megjithatë, Prekpalaj u ankua te Marku se gratë kanë pasur “mirënjohje në shtëpi, por jo në publik.” Ajo i tha Markut se ajo ishte pjesë e një grupi të grave rurale të cilat kanë besuar se çlirimi kombëtar dhe çlirimi i grave duhej të ndiqej njëherësh. Ajo kurrë nuk e ka menduar se pasi të përfundojë lufta, “ne ende do të kemi aq shumë punë të lëna. Unë kam menduar se kemi arritur një shkallë të emancipimit përmes përpjekjeve tona në vitet e 1990-ta.” Sipas konkluzionit të Markut, shteti që doli pas luftës “nuk e ka shpaguar besimin të gjithëve që kanë luftuar për të.”

Mos njohja e aktivitetit të grave gjatë okupimit dhe luftës, shpeshherë barabartë me atë të meshkujve, është drejtpërdrejt e lidhur me faktorin e tretë: ngritjen e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK) në Kosovën e pasluftës. Në tridhjetë udhëtime të mija në Kosovë në mes të përfundimit të luftës dhe deklarimit të pavarësisë në vitin 2008, kam njoftuar gratë që kanë luajtur rolet e rëndësishme udhëheqëse gjatë okupimit; gratë urbane dhe rurale burrat e të cilave janë vrarë nga forcat serbe ushtarake dhe paramilitare; femrat luftëtare në UÇK; dhe gratë e zgjedhura si deputete në Kuvendin e parë të Kosovës në vitin 2001. Shumica ka qenë të nderuar nga shumica shqiptare, por shumë prej tyre kanë qenë të margjinalizuara kur vakumi i pushtetit të pasluftës u plotësua nga meshkujt të cilët ishin anëtarë të UÇK ose që pretendonin se ishin luftëtarët për liri.[ix] Nuk ka pasur përpjekje nga ana e meshkujve udhëheqës të Kosovës që do të njihnin kontributin e konsiderueshëm të grave në përpjekjet e luftës, që të përfshihen në komemoracionin e luftës për çlirimin e Kosovës, ose në procesin e ndërtimit të shtetit. Sikur që tha Iliriana Hasaj, një mjeke në terren në UÇK, “Askush nuk dëshiron të flet mbi atë se çka kanë bërë gratë gjatë luftës. Ne kemi respekt të ish vëllezërve tonë në armë, por jo të njerëzve që kanë arritur postet përmes përpjekjeve tona.”

Linda Gusia, e cila ka qenë në terren përditë gjatë luftës, duke punuar si shqipëruese dhe përkthyese për The Washington Post, më shpjegoi se pas luftës “çdo gjë ka qenë e përdredhur nga elita e meshkujve në glorifikimin e luftës dhe fitimin e pushtetit dhe prestigjit” Derisa shumica e 12,000 shqiptarëve kosovarë që kanë vdekur gjatë luftës dhe 1,700 ende të zhdukur kanë qenë civilë, ajo shpjegoi se organizimi i përkujtimit të pasluftës fokusohet me të madhe në meshkuj luftëtarë për liri dhe veçanërisht në meshkujt udhëheqës të UÇK. Si rezultat, Gusia tha se nuk është vetëm përvoja e luftës e grave që ka qenë e margjinalizuar, “por e tërë historia e anës qytetare është shtyrë plotësisht të heshtë dhe është lënë jashtë nga diskursi.”

Një numër i madh i grave kanë qenë studente protestuese në vitin 1981 dhe 1989 dhe aktiviste gjatë okupimit. Me mijëra më shumë do të bëhen qendrore për përpjekjen e luftës. Dhe ende gratë mbesin me të madhe të padukshme në historinë e luftës, komemoracionin e pasluftës, dhe luftën për pavarësi.[xii] Qindra monumente të luftës janë dedikuar luftëtarëve të UÇK-ës që nga fundi i luftës, por vetëm një nga ato i është dedikuar një gruaje nga më tepër se 600 gra që kanë shërbyer: Xheve Lladrovci ka luftuar me burrin e saj, Fehmi Lladrovcin, dhe u vra nga ushtria serbe. Vetëm për shkak të përpjekjeve të familjes së burrit të saj ajo është mbajtur e gjallë në ndërgjegje publike.

Asnjë memorial ose emër i rrugës nuk është dhënë për vetëm një mjeke, mësuese, ose civile që ka marr pjesë në luftë.

Faktori i katërt ka qenë ndikimi i administratës ndërkombëtare, e cila, në njërën anë, ka punuar në dokumentimin e përdhunimit të grave kosovare dhe në vendosjen e konceptit të përfshirjes së grave në Kosovën e pasluftës, por, në anën tjetër, ka marrë pjesë në fshirjen e aktivitetit të grave në rezistencën e viteve 1990-ta dhe në luftë. Shpejt pas përfundimit të luftës, Misioni i KB në Kosovë (UNMIK) u themelua nën Rezolutën 1244 të KB me mandat që të qeverisë Kosovën, e cila teknikisht ishte nën Serbi deri sa të mund të vendosej statusi i vet politik final. Për shkak të pa-shtetësisë së Kosovës, UNMIK, SHBA dhe Bashkësia Evropiane kufizuan pushtetin e vendim-marrjes të të gjithë shqiptarëve kosovarë, meshkujve dhe femrave, me qëllim që të shtypin thirrjen e tyre për pavarësi. Në fund, UNMIK-u do të dorëzojë dizgjinët e pushtetit meshkujve që kanë luftuar në luftë dhe të cilët do të respektojnë mandatet e tyre.

Gratë kosovare u ankuan, për faktin që ato në masë të madhe janë përjashtuar nga negociatat e pasluftës, kështu që kontributet e tyre në rezistencën ndaj agresionit serb dhe përvojat e tyre të përdhunimit nuk janë marrë parasysh. Në vitin 2006, gratë aktiviste dhe politikane kanë menduar se Rezoluta 1325 e Këshillit të Sigurimit të KB mbi Gratë, paqen dhe sigurinë në Kosovë, “e cila ka thirre për fuqizimin e rolit të grave në formësimin e parandalimit të konfliktit dhe procesin e paqes, por edhe në përgjithësi në qeverisje,”[xv] do të ofrojë bazë ligjore për të dhënë grave një rol kyç në biseda për status dhe ndërtimin e shtetit sikur që u theksua në planin e Ahtisaarit. Nga autori i Dërguari i KB Martii Ahtisaari, plani ka qenë dokumenti përfundimtar i një procesi të udhëhequr nga SHBA dhe BE të procesit të shtet-ndërtimit që ishte menduar të krijojë një udhë për njohjen e pavarësisë së Kosovës. Por, në fund, gratë janë përjashtuar nga bisedat në mes të Beogradit dhe Prishtinës të udhëhequra nga Ahtisaari dhe çështjet e gjinisë nuk janë adresuar. Më 8 mars 2006, OJQ-të e grave dhe shoqatat tjera civile kanë dalë në rrugë për të protestuar përjashtimin e tyre nën parullën “Jo më lule; ne duam pushtetin.”[xvi]

Veprore Shehu, në atë kohë drejtoreshë ekzekutive e Medica Kosova, një organizatë joqeveritare (OJQ/NGO) që ndihmon gratë e traumatizuara nga dhuna në familje dhe përdhunimi i kohës së luftës, e ka cituar një Ambasador i cili tha se “Tradicionalizmi shqiptar ishte një pengesë për përfshirjen e grave në bisedën e Ahtisaarit. “Ne nuk dëshirojmë të prishemi me traditën,” tha ai.[xvii]

Drejtësia e pasluftës: Gratë kosovare e thyejnë heshtjen lidhur me përdhunimin gjenocidal

Duke filluar me vitin 2010, çështja e përdhunimit, subjektit të heshtjes që nga përfundimi i luftës para njëmbëdhjetë vjetëve, u bë një hallkë e zinxhirit e përpjekjeve të grave kosovare që të arrijnë barazinë. “Në vitin 1999 dhe 2000, përdhunimi ende ka qenë një çështje e ndaluar; ne kemi folur, por nuk kemi folur publikisht,” tha Nora Ahmetaj, Qendra për Hulumtim, Dokumentim dhe Publikim e cila ka qenë një prej organizatave të grave që ka udhëhequr lëvizjen për të fituar njohjen publike të dhunës seksuale të bërë gjatë kohës së luftës, për statusin legal përfshirë reparacionin për të mbijetuarat e përdhunimit të kohës së luftës, dhe barazinë gjinore. Kjo ndryshojë në vitin 2010, kur, siç tha ajo, “gratë në fuqi thanë ‘Mjaft është mjaft. Ne dëshirojmë njohjen. Dëshirojmë reparacionin.’ Kjo ishte kur OJQ e ime, Rrjeti i Grupeve të Grave të Kosovës, Medica Kosova, dhe Qendra Kosovare për Rehabilitimin e të Mbijetuarve të Torturës (QKRMT) filluan të punojnë me viktimat dhe familjet e tyre dhe me disa deputetë të Kosovës duke bërë presion për legjislacion.”

Pasi që këto grupe (disa prej të cilave kanë qenë duke punuar që nga fillimi i okupimit serb dhe të tjerat kanë filluar të ndihmonin gratë e mbijetuara edhe përpara se lufta të përfundonte) kërkuan njohjen ligjore dhe reparacionin për viktimat e përdhunimit të kohës së luftës, përvojat e grave të kohës së luftës më në fund janë sjellë në arenën publike për reflektim dhe debat. Me këtë, ka filluar procesi i de-stigmatizimit të përdhunimit.

Në vitin 2013, ka pasur një përparim të madh për njohjen e viktimave të përdhunimit të kohës së luftës kur u propozua që të shtohet një amendament në “Ligjin mbi statusin dhe të drejtat e heronjve, invalidëve, veteranëve, anëtarëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, viktimave civile të luftës, dhe familjeve të tyre” të vitit 2012, që do të kategorizonte për herë të parë gratë që mbijetuan përdhunimin si viktima të luftës, prandaj edhe me të drejta për reparacion dhe shërbime rehabilituese sipas ligjit. Miratimi i tij nuk ka ardhur pa kundërshtim të ashpër. Disa meshkuj anëtarë të Kuvendit e kanë kontestuar këtë, me një deputet, Gëzim Kelmendin, duke sugjeruar se gratë e përdhunuara do të duhej të bënin ekzaminimin mjekësor nëse dëshironin të merrnin mbështetjen e qeverisë.[xix] Më 20 mars, shkurtazi pas debatit të Kuvendit, Nazlie Bala, kryesuesja e Sekretariatit të Grave të partisë politike të Vetëvendosjes, e cila ka paraqitur ligjin në mbështetje të kërkesës së organizatave të grave që e kanë përkrahur atë, u kthye në shtëpi prej punës dhe gjeti një letër anonime. Letra thoshte: “Mos e mbroj turpin. Përndryshe do të vrasim.”

Një javë më vonë, Bala ishte rrahur jashtë banesës së saj nga dy sulmues të panjohur, u hospitalizua për lëndimet e saja, dhe pastaj me muaj ka qenë nën kujdesin e policisë. Duke qenë e indinjuar, Amnesty International ka lëshuar një deklaratë publike në mbarë botën, duke e shprehur tronditjen me incidentin dhe duke kritikuar faktin se, me fjalët e John Dalhuisen, Drejtorit të Programit për Evropën dhe Azinë Qendrore, “Më tepër se një dekadë pas luftës, qindra gra vazhdojnë të jetojnë me efekte të përdhunimit dhe me format tjera të torturës, pa qasje të duhur ndaj ndihmës mjekësore, psikologjike dhe financiare e cila ju duhet për të rindërtuar jetët e tyre të shkatërruara. Në ndërkohë, shumica e të dyshuarve për përgjegjësinë penale nuk janë hetuar.”[xx]Amnesty pastaj ka thirre Presidenten e Kosovës, Atifete Jahjagan, Kryeministrin Hashim Thaçin, dhe anëtarët tjerë të qeverisë së Kosovës që të denoncojnë sulmin ndaj Balës dhe të zbatojnë amendamentin në ligj, duke i garantuar të drejtat e grave të cilat kanë pësuar dhunën seksuale gjatë luftës. Përpos kësaj dhe më e rëndësishme, Amnesty ka kremtuar ligjin që ka sfiduar “nocionin e turpit,” i cili “aq gjatë ka ndaluar gratë që t’iu njihen publikisht shkeljet prej të cilave ato kanë pësuar dhe të dalin përpara për të dhënë dëshminë për ndjekje penale, për shkak të frikës se kjo do të sjellë turp familjes ose komunitetit të tyre.”

Ligji, duke i njohur viktimat e përdhunimit të kohës së luftës, më në fund u miratua në vitin 2014. Nora Ahmetaj e ka thirr këtë miratim “vetëm një fitore të vogël që unë dhe disa OJQ dhe disa deputetë të mirë kanë arritur që nga përfundimi i luftës. Ne kemi qenë të kërcënuar; kemi pranuar mesazhet mos ta bëjmë këtë. Për më tepër se dy vjet, kemi punuar shumë. Kemi punuar me disa deputet përditë, dhe më besoni se ka disa deputetë të mirë, që kanë kuptuar se sa është e rëndësishme që të ndryshohet ligji. Në fund kemi arritur suksesin dhe kemi parë se si intervenimi i ynë përmes legjislacionit ka mundur të ndryshonte jetët.”

Viti 2014 ka shënuar një pikë kthese tjetër, ku autoritetet e Kosovës dhe aktivistët e të drejtave të njeriut kanë lëshuar një peticion ndërkombëtar për të bërë presion te Kombet e Bashkuara që të hetojnë përdhunimet e kryera gjatë luftës dhe të japin një raport lidhur me këtë. Deri në fund të korrikut, 120,000 persona në Kosovë kanë nënshkruar peticionin. Pjesërisht, rezultati i paraqitjes së peticionit ka qenë pjesëmarrja e Presidentes së Kosovës Jahjaga prej 10-13 qershorit në Samitin Global për Ndaljen e Dhunës Seksuale në Konflikt, të mbajtur në Londër dhe bashkë-drejtuar nga Sekretari u Punëve të Jashtme i MB i atëhershëm William Hague dhe Angelina Jolie, e Dërguara Speciale për Komisionarin e Lartë të KB. Duke u kthyer nga konferenca, Jahjaga bëri thirrje për “angazhim dhe dhënien e përgjigjeve të plota për nevojat e viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës.”

Amendamenti i ligjit, veçanërisht, dhe peticioni demonstrojnë progresin e rëndësishëm. Por në të njëjtën kohë, peticioni është subjekt i debatit në mes të grave aktiviste, akademikëve, dhe politikanëve. Si gazetare Hana Marku dhe Lura Limani kanë vërejtur se peticioni shndërrohet në “një lloj të kamuflazhit për mungesën e veprimit dhe mbështetjen e viktimave të përdhunimit nga institucionet e Kosovës qysh nga përfundimi i luftës. …Me qëllim që të ketë një drejtësi të vërtetë, Kosova dhe Serbia duhet të kenë një marrëveshje të ekstradimit. Nëse shumica e dhunuesve supozohet se janë ushtarët dhe paramilitarët serb, do të ishte e pamundur që të realizohet drejtësia nëse ata nuk dalin para gjykatës, qoftë në një gjykatë të Kosovës ose atë ndërkombëtare.”

Marku dhe Limani kanë pyetur se pse prej KB, të cilat nuk kanë bërë hetimet e përdhunimit dhe krimeve tjera të luftës kur kanë pasur pushtet ekzekutiv prej vitit 1999 deri 2008, tani të ju kërkohet që të hetojnë përdhunimet e kryera gjatë luftës në Kosovë. Ato argumentojnë se një raport mbi vendin dhe shkallën e përdhunimeve të kohës së luftës nuk ka nevojë të sigurohen nga KB, kur Kosova ka mekanizmat shtetërore që duhet të thirren që të ofrojnë një dokument, sikur që është Instituti për Krimet e Luftës (i cili ende duhet të publikojë ndonjë hulumtim mbi krimet e kryera gjatë luftës që nga themelimi i tij në vitin 2011) dhe Misioni i Evropës i Sundimit të Ligjit në Kosovë (EULEX).[xxv] Përpos kësaj, Marku më tha se Medica Kosova dhe Qendra e Kosovës për Rehabilitimin e të Mbijetuarve të Torturës janë duke mbledhur dëshmitë e viktimave të përdhunimit qysh nga përfundimi i luftës, dhe kështu arkivat vendore të rasteve të dokumentuara tashmë janë në dispozicion.

Mbi të gjitha, Marku dhe Limani insistojnë se viktimat e përdhunimit të kohës së luftës nuk duhet të kenë rolin e viktimave, por të “aktivisteve që luftojnë për të drejtat e tyre, pa turp, në sferën publike.”[xxvi] Së bashku me gratë udhëheqëse në shoqërinë civile, ato janë të shqetësuara se as amendamenti i ligjit as peticioni nuk shërbejnë për të hapur njohjen publike të kontributit të grave gjatë okupimit dhe luftës, sepse që të dy ende e mbajnë fokusin te gratë si viktima të dhunës seksuale. Sociologia Linda Gusia më tha se ajo ka intervistuar shumë gra të forta të mbijetuara, dhe ajo është e shqetësuar se diskursi ka forcë t’i bëj që të heshtin edhe një herë:

Duke u fokusuar vetëm në përdhunim, çështjes së këtyre grave i jepet konotacioni i seksit. Nuk ka interesim që vërtetë t‘iu epet zëri ose të fuqizohen. Gjithashtu nuk ka tentim që të humanizohen gratë e përdhunuara ose të tregohet tregimi i tyre. Vetëm gratë e fuqishme si kryetarja flasin për to dhe në emër të tyre. Pozita ime si feministe është se ka gra që janë të gatshme të flasin dhe atyre duhet t’iu epet zëri. Por ne duhet të jemi të kujdesshëm se si kjo ndodhë. Ato nuk dëshirojnë të jenë tepër të ekspozuara dhe të stigmatizuara. Unë mendoj se e tërë kjo lëvizje e peticionit e ka hequr humanizimin e tyre, sepse për to flitet si një objekt. Ne nuk i dimë tregimet e tyre,nuk i dëgjojmë tregimet e tyre.

Edhe pse Gusia i duartrokit thyerjes së heshtjes politike dhe publike në Kosovë lidhur me përdhunimet e bëra gjatë luftës, ajo e ndanë besimin tim se një hap i ardhshëm vital në de-stigmatizimin e dhunës seksuale të kohës së luftës dhe të kuptuarit më të thellë të përdhunimit si një armë e gjenocidit është duke i hapur rrugën grave që ti artikulojnë përvojat e tyre. Rëndësia e përvojës personale për gratë e mbijetuara ka qenë mirë e artikuluar nga historiania orale Selma Leydesdorff, e cila në punimin e saj Të mbijetuarit e Gjenocidit të Bosnjës: Gratë e Srebërnicës Flasin, ka deklaruar se “një person që arrin të tregojë mbi vuajtjen e vet dhe shpjegojë se si ka ndikuar në jetën e saj gjithashtu mund të ketë sukses në ri-zbulimin e vendit të saj në botë.”[xxviii] Pra, gjithashtu, femra psikiatër e njohur dhe historiania orale Dori Laub ka ardhur te konkluzioni gjatë dekadave të punës me të mbijetuarit e Holokaustit se “…kthimi i posedimit të tregimit të jetës së një personi përmes dhënies së dëshmisë është vetvetiu një formë e veprimit, e ndryshimit, i cili aktualisht duhet të depërtojë me qëllim që të vazhdojë dhe të kompletohet procesi i mbijetimit pas çlirimit.”

Konkluzioni:

Sikur që Ofer dhe Weitzman kanë demonstruar se eksplorimi i përvojave dalluese të grave hebrenje gjatë Holokaustit e plotëson një zbrazëti të paparë më parë në literaturën e Holokaustit dhe në të kuptuarit tonë të gjenocidit nazist, është esenciale që të ekzaminohen përvojat specifike-gjinore të grave kosovare për të kuptuar luftën gjenocidale serbe kundër shqiptarëve në fund të viteve 1990-ta.

Edhe pse përdhunimi i bërë në kohën e luftës për herë të parë në historinë njerëzore është deklaruar në të drejtën ndërkombëtare si krim i i dënueshëm i luftës, një krim kundër njerëzimit, dhe një akt i gjenocidit gjatë luftës së Bosnjës, realiteti i përdhunimit në masë në Kosovë nuk u bë fokus i diskutimeve vendore dhe ndërkombëtare gjerë në vitin 2013. Kjo është kryesisht për shkak të turpit të vjetër me shekuj lidhur me përdhunimin në shoqërinë shqiptare të dominuar nga meshkujt dhe rolit të qeverive perëndimore në shtypjen e dialogut mbi historinë e kohës së luftës me qëllim që të pengohet thirrja e shqiptarëve kosovarë për pavarësi duke e ndjekur me shkurt-pamje interesin e vet strategjik në rajon.

Thyerja e heshtjes së zgjatur lidhur me përdhunimin gjenocidal në Kosovë zbulon rëndësinë e përdorimit të gjinisë si një kornizë për analizën e gjenocidit. Larg nga bërja e përpjekjes së qeverisë serbe të Sllobodan Miloshqvicit që të dëboj ose shfaros të gjithë shqiptarët e Kosovës, çështja dytësore ka qenë përvoja e grave kosovare e kohës së luftës, eksplorimi i viktimizimit specifik-gjinor i grave gjatë luftës së Kosovës ka zbuluar përdhunimin si një instrument qendror të strategjisë gjenocidale të Serbisë. Në ndërkohë, trupat ushtarake dhe paramilitare serbe të cilat i kanë përdhunuar gratë shqiptare kosovare dhe i kanë nënshtruar formave tjera të torturimit ende duhet të sillen para drejtësisë.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus