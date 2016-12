Po, po, Eppur si mouve, Enver!

0 SHPËRNDARJE







22 December 2016 • 10:31

Me qëllimin më të mirë që të kontribuoja diçka rreth problemit të kufirit Kosovë-Mali i Zi, ofrova opinionin tim për këtë çështje.

Kontributi im, në shtatë vazhdime në gazetën ”Zëri”, mbështetej ekskluzivisht në të dhëna dhe fakte shkencore, pa asnjë pretendim tjetër.

Rreth tij u pronocua Enver Hasani, duke mos bërë asnjë kundërshtim për kufirin Kosovë-Mali i Zi të atyre që thuhen në shkrimet e mia, por vetëm sharje e shpifje për emrin dhe veprën time.

Thotë se ka vendim për këmbimin e Leposaviqit me Preshevën në vitin 1959, ndërsa nuk ofron asnjë dokument.

Anash grupacionet partiako-politike, që e kanë bukë luftën për pushtet, dhe pa u marrë fare me to, në shkrimin tim janë të dhënat dhe argumentet shkencore për çështjen, ndërsa për të tjerat secili përgjigjet atje ku duhet, pra në gjykatat, që, me sa është bërë publike, tashmë kanë nisur do procese.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus