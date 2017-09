Lila e ka me Sadikun: Duhet të kishte shënuar për ta mbyllur ndeshjen

Mesfushori i Kombëtares Andi Lila në një prononcimin pas ndeshjes për mikrofonin e “RTSH” tregoi momentin kur e mori vesh se do të ishte në formacion, si dhe faqësoi Armando Sadikun për rastin e shpërdoruar.

Kavajasi vlerëson lëvizjet e bëra nga trajneri në pjesën e dytë si dhe nuk fsheh dëshirën e madhe për ta fituar takimin e sotëm.

Kur e more vesh formacionin?

“Faktikisht kam që të hënën që u grumbulluam, që normalisht luftova në stërvitje. Në moment të fundit e mora vesh që isha aty. U ndjeva shumë mirë, tentova të jap maksimumin.”

Për barazimin…

Faktikisht nuk e nisëm shumë mirë lojën. Mendoj që morëm rezultat shumë të mirë, duke pa që Maqedonia është një ekip jo i keq, por i mirë. Po vjen çdo ndeshje mirë. Në Izrael na befasuan me atë fitore. Mirëpo, kjo pikë për në është shumë i rëndësishëm, dhe vendi i tretë është i sigurt thuajse. Shpresoj që në ndeshjet e ardhshme, të paktën ndaj Italisë të marrim ndonjë rezultat.

Çfarë ndryshoi me Bashën dhe Memushajn?

“Ndryshoi rreshtimi. Nga një mesfushor para mbrojtësve u bënë dy. Mendoj se ishte lëvizje mjaft e mirë. Doja shumë ta fitonim këtë ndeshje. Sadiku duhet të kishte shënuar. Me dy raste do kishim arritur fitoren. Doja shumë ta fitonim për shqiptarët e Maqedonisë, se nesër kjo ndeshje do jetë kryefjalë. Ne do të vazhdojmë të japim maksimumin në çdo ndeshje.”