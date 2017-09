Panuçi: Edhe mund të humbnim, kemi lojtarë që nuk luajnë

Trajneri i Shqipërisë e ka cilësuar rezultat të drejtë barazimin ndaj Maqedonisë. Ai u shpreh për TVSH se ekipi kishte vuajtur meqë lojtarët nuk kishin qenë në maksimumin e tyre meqë nuk luajnë me skuadrat përkatëse.

“Edhe mund ta kishim humbur ndeshjen dhe të pësonim golin e dytë, ditëm të vuanim, luftuam si shqiptarë të vërtetë. Në fund doli një rezultat që e mendoj të drejtë.

Kemi vuajtur fizikisht se ishin 4-5 lojtarë që nuk ishin më në gjendje që të përballonin situatën. Mos harroni që kemi lojtarë që nuk luajnë me skuadrat e tyre.

Alioski? Është një lojtar i mirë por na rrezikuan vetëm më goditje standarde.

Ndaj Spanjës dhe Italisë do të luajmë me dëshirë, në futboll do të mundohemi të ndryshojmë historinë”, tha ai.