Spanja deklason Lihtenshtajnin (Video)

Spanja ka deklasuar Lihtenshtajnin me fitore 0-8 si musafir në kuadër të grupeve për kualifikimin në botërorin 2017.

Spanja qysh në minutën e 3′ kaloi në epërsi me anë të mbrojtësit qëndror Sergio Ramos për të shënuar më pas edhe Alvaro Morata dhe Iago Aspas me nga dy gola, dhe pastaj David Silva e Isco. Në fund të ndeshjes, Maximilian Goppel ka shënuar autogol për ta vendosur kështu rezultatin 0-8 për Spanjën, transmeton lajmi.net

Me këtë fitore, Spanja qëndron në vendin e parë me 22 pikë duke lënë në vendin e dytë Italinë me 19 sosh pas fitorës kundër Izraelit. Shqipëria që bën pjesë në këtë grup qëndron në vendin e tretë, ndërsa Lihtenshtajni mbanë vendin e fundit me zero pikë.