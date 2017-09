Italia shënon fitore minimale ndaj Izraelit (Video)

Italia ka shënuar fitore minimale në shtëpi kundër Izraelit në kuadër të grupeve për kualifikime në botërorin e vitit 2018.

Pjesa e parë e ndeshjës ka përfunduar me rezultat të barabartë pa gola me raste të shumta të Italisë, transmeton lajmi.net

Përkundër këtyre rasteve të shumta, duhej të pritej minuta 53′ kur Ciro Immobile shënon me kokë për ta zhbllokuar rezultatin në 1 me 0, që doli të ishte edhe rezultati përfundimtar i ndeshjës

Italia gjendet në pozitën e dytë me 19 pikë pas Spanjës me 22 dhe para Shqipërisë me 13 sosh. Izraeli gjendet në vendin e 4 me 9 pikë.