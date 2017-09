Kosova s'di për fitore, e mundi edhe Finlanda

- Përfaqësuesja e Kosovëe e ka pësuar humbjen e shtatë radhazi. Verdhekaltrit nuk ia dolën ta mposhtin Finlandën, ku shpresonin më së shumti t'i shijonin tri pikët e para në kualifikimet për Botërorin 2018. Finlandezët e shënuan golin e fitores në minutën e 83-të.

- Finlanda kaloi në epërsi në minutën e 83-të. Shënoi Teemu Pukki, 0:1.

- Kosova afër golit. Valon Berisha gjuajti me kokë, por portieri vendës e largoi topin jashtë portës.

- Fillon pjesa e dytë.

- Mbyllet pjesa e parë pa gola, 0:0. Kosova tentoi disa herë, por nuk ia doli të shënonte. Të rrezikshëm kohë pas kohe u treguan edhe finlandezët. Të shpresojmë se do të arrijë goli në pjesën e dytë.

- Kosova rrezikon me Valon Berishën, por gjuajtja e tij shkon mbi portë.

- Finlandezët shënuan gol, por gjyqtari e anuloi për pozitë jashtë loje.

- Kosova po sulmon më shumë, në kërkim të golit të avantazhit.

- Filloi ndeshja. Kosova do ta kërkojë fitoren e parë në eliminatoret e Kampionatit Botëror “Rusia 2018”.

- U intonuan himnet e të dyja vendeve.

- Futbollistët dolën në fushë dhe është gjithçka gati për fillimin e ndeshjes Kosova – Finlanda. “Zëri” do t’ju mbajë të informuar me gjithçka që do të ndodhë në stadiumin “Loro Boriçi” në Shkodër. /Zëri/