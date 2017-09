Gol i rrallë nga Bersant Celina (VIDEO)

Bersant Celina e ka shënuar një gol të rrallë në Ipswich Town, shkruan zeri.info.

Sulmuesi kosovar luajti për U-21 të skuadrës nga liga e dytë angleze dhe ai realizoi një “perlë” nga gjuajtja e lirë në ndeshje me Sheffieldin.

Shijojeni këtë gol fenomenal të futbollistit të Manchester Cityt, i huazuar në Ipswich. /Zëri/

💫😱⚽️@BersantCelina was on the scoresheet for the U23s on Saturday... and what a strike it was!#itfc pic.twitter.com/OkgnO7Apcl