Shqipëria nuk sfidon vetëm Maqedoninë por dhe historinë, çunat synojnë rekorde sonte

Sfida me Maqedoninë nuk është një sfidë normale për Kombëtaren tonë. Kombëtarjë sonte do të tentojë të thyejë dhe disa tabu.



1- Në rast triumfi në Maqedoni, kuqezinjtë për herë të parë do të shkonin në shifrën e 5 fitoreve në grup, duke grumbulluar 15 pikë pa u mbyllur ende edicioni.



2-Triumfi i sotëm do të shënonte një rekord për historinë e trajnerëve kuqezi, pasi askush, nuk ka debutuar me dy fitore në grup eliminator.



3- Shqipëria nuk ka arritur kurrë të marrë një fitore kundër Maqedoninë në transfertë.



Duke i anashkaluar të gjitha këto fitoren do ta ëmbëlsonte 3-pikëshi dhe konsolidimi i vendit të tretë, që do na nxirrte krenarë nga kjo eleminatore pasi kishim një grup ku ishim të destinuar të diskutojmë vendet 3 e poshtë. /albeu.com/