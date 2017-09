Maradana luante vetëm me të majtën

Legjenda braziliane , Pele thotë se ai dhe ikona argjentinase, Diego Maradona janë afër, por ai është lojtar më i kompletuar se sa fituesi i Kampionatit Botëror 1986, transmeton zeri.info

Pele thotë se ai dhe Maradaona janë shokë të mirë, pavarësisht luftës së fjalëve mes tyre përgjatë viteve, por thotë se ata nuk mund të krahasohen mes vete.

Braziliani fitoi tre Kupa të Botës, të fundin në Meksikë, vend në të cilin triumfoi edhe Maradona me Argjentinën në vitin 1986.

“Unë gjithmonë e them se ai është njëri prej më të mirëve dhe kjo është e vërtetë. Tani, ne nuk mund të themi se Maradona ishte një gjuajtës i mirë me kokë. Ai nuk shënonte gola me kokë. Dhe nuk mund të themi se Maradona godiste mirë me të dyja këmbët, sepse nuk godiste me të djathtën, vetëm me të majtën”, tha Pele./Zëri