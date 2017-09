Futbolli e shpëtoi nga gjenocidi

Ish-kapiteni i përfaqësueses së Ruandës, Eric Eugene Murangwa, tregon historinë e tij se si kishte shpëtuar nga gjenocidi në shtetin e tij. Shtëpia e tij ishte sulmuar nga ushtarët “Hutu” dhe ai kishte shpëtuar mrekullisht pasi prej tyre e kishte njohur atë nga një fotografi e ekipit të futbollit, shkruan sot gazeta "Zëri".

Eric Eugene Murangwa ishte me fytyrë në dysheme dhe njëri prej ushtarëve i thoshte: “Jam një tifoz i klubit Rayon Sport, si mund të thuash që luan për ta? Je duke më gënjyer dhe nuk do ta toleroj këtë. Ne do të vrasim më vonë, por je shumë afër vdekjes”. Në atë moment disa prej ushtarëve ishin duke shkatërruar apartamentin e tij dhe një album fotografish fluturoi në ajër. Ishin fotografi të Murangwas me bashkëlojtarët e tij nga Rayon Sport. Njëri prej ushtarëve ishte duke i shikuar ato.

“A jeni ju Toto?”, pyeti njëri prej ushtarëve Murangwan. Toto ishte nofka e Murangwas në klubin e Rayon Sportit, të cilit i ishte bashkuar që në fëmijëri. “Po, jam unë”, i është përgjigjur portieri. “Pse nuk na tregove më herët?”, pyeti njëri prej ushtarëve. “Jam duke ju thënë qe gjysmë orë”, iu tha Murangwa. “Si jeni?”, pyeti ushtari.

“Vetëm gjatë gjenocidit e kuptova se sporti të mëson se si të bëhesh njeri”, thotë Murangwa.

Futbolli para gjenocidit

Arkitektët e gjenocidit, ashtu si kolonizatorët belgë e dinin se futbolli mund të shfrytëzohej për qëllime të këqija. Ekipi kombëtar ishte tërhequr nga futbolli ndërkombëtar në vitin 1987 për shkak të problemeve financiare dhe rezultateve të dobëta, por klubi lokal tërhiqte përkrahje të madhe. Në fund të viteve të 80-ta shumë prej drejtorëve të klubit ishin pjesëtarë të lartë të partisë MRND, e cila ishte në krye të vendit.

Por, Rayon Sport ishte një klub i veçantë dhe shumë i famshëm. Me bazë në Nyanza, epiqendra e mbretërisë së Ruandës e cila u shkatërrua në mënyrë të dhunshme nga kolonizatorët belgë në vitet e 60-ta. Popullata ndahej në tutsi dhe hutus, të cilën përbënin pjesën më të madhe. “Ne kishim lidhje me të kaluarën. Qeveria nuk e pëlqente këtë gjë”, deklaron Murangwa.

Në vitin 1990 Ruanda ishte përfshirë në luftë kur ushtria rebele tutsi, “Fronti Patriotik i Ruandës” pushtoi veriun e Ugandës. Kampionati i futbollit ishte suspenduar kur lufta shpërtheu. Por, drejtorët e klube të cilët ishin në ato pozita për shkak të interesave të tyre partiake armatosën tifozët e klubeve.

Futbolli kundër armikut

Vetëm pas përfundimit të gjenocidit u morën vesh situata e përgjithshme e vdekjeve. Prindërit e Murangwas shpëtuan, por pjesa tjetër e familjes nuk ishte edhe aq me fat. Të gjithë motrat dhe vëllezërit e tij ishin vrarë. Bashkëlojtari i Murangwas, Longin Munyurangabo, shpëtoi atë dhe shumë njerëz të tjerë. Ai kishte një të dashur, e cila ishte bashkëkombëse e Murangwas. Munyurangabo provoi të shpëtonte të dashurën nga ushtarët me një letërnjoftim fals, mirëpo ushtarët e vërejtën dhe ai u akuzua për tradhti. Sidoqoftë, e dashura e tij shpëtoi, por ai nuk u bë më i gjallë.

Ardhja në Britani për një botë më të mirë

Në qershor të vitit 1996 gjatë një ndalese në Paris pas ndeshjes kualifikuese për Botëror në Tunizi, Murangwa vendosi që të shkonte drejt Belgjikës dhe më pas drejt Britanisë, vend në të cilin kërkoi azil. Që prej asaj kohe ai është i vendosur në Londër.

Ai thotë se gjatë kohës së gjenocidit ka parë njerëz të tmerrshëm, por gjithashtu edhe disa që i kanë dhënë shpresë.

“Është e bukur nëse futbolli prodhon më shumë Ronaldo apo Messi. Por, do të ndihmonte më shumë nëse bota do të kishte më shumë Longina (bashkëlojtari i tij, i cili e shpëtoi të dashurën e vet dhe Musongwan)”, thotë Musongwa./Zëri