O sot, o kurrë!

Përfaqësuesja e Kosovës do ta ketë sonte “mundësinë e jetës” për ta shijuar fitoren e parë në kualifikimet e “Botërorit 2018”. Verdhekaltrit e pranojnë se janë të rraskapitur nga ndeshja me Kroacinë dhe nga udhëtimi i mundimshëm, por premtojnë se do ta japin maksimumin për t’ia sjellë popullit fitoren e parë në ndeshjen “finale” të Kosovës. Kjo është mbi të gjitha dëshira më e madhe e trajnerit Albert Bunjaki, i cili e ka konfirmuar largimin pas këtyre eliminatoreve

Përfaqësuesja e Kosovës e kishte nisur me këmbë të mbarë kampanjën kualifikuese për “Botërorin 2018”, shkruan sot gazeta Zëri.

Verdhekaltrit e kishin nxjerrë një pikë të artë në Finlandë, por pas saj e morën tatëpjetën dhe pësuan gjashtë humbje të njëpasnjëshme, prej tyre edhe me rezultate të thella.

Megjithatë, ekipi përfaqësues kosovar nuk ka reshtur asnjëherë së kërkuari fitoren e parë të këtyre eliminatoreve, të cilën mezi po e pret edhe populli i këtushëm.

Dhe skuadra e Albert Bunjakit do ta ketë sonte mundësinë ideale për ta shijuar fitoren e parë ndaj kundërshtarit më pak të fuqishëm në grup.

Trajneri kosovar e pranon se lojtarët janë të lodhur për shkak të orarit të ngjeshur, duke përfshirë këtu lojën që zgjati dy ditë me Kroacinë e pastaj rrugën prej shtatë orësh prej Zagrebit deri në Shkodër.

Megjithatë, ai është i vendosur t’i motivojë lojtarët e tij për ta shijuar fitoren e parë, edhe pse shpreh respekt maksimal ndaj finlandezëve.

“Kosova ka ngritje, kjo u pa ndaj Kroacisë. Jam shumë i sigurt se deri në lojën e fundit do të ballafaqohemi me kundërshtarë të mirë, por duam që ndaj tyre të marrim rezultat të mirë. Dashtë Zoti që nga nesër të marrim pikë”, deklaroi fillimisht Bunjaki në konferencë për shtyp.

Ai ka kërkuar mbështetje masive nga tifozët. “Nëse ndonjëherë kemi pasur mbështetje, edhe pse gjithmonë e kemi pasur atë, në këtë moment këta lojtarë kanë nevojë për përkrahje nga tifozët dhe të gjithë të tjerët. Ne e kemi bërë përgatitjen më të mirë të mundshme për një performancë maksimale”, shtoi ai.

“Finlanda është shumë më e mirë sesa mendon opinioni i Kosovës. Presim të jetë një lojë shumë e fortë, ku do të vendosin detajet për fituesin e lojës. Ne duam t’ia dhurojmë popullit të Kosovës një performancë të mirë, edhe pse Finlanda është shumë e rrezikshme”, përfundoi ai.

Ujkani: Mundësia e jetës

Samir Ujkani i ka motivuar bashkëlojtarët e tij të Përfaqësueses së Kosovës për ndeshjen e sontme ndaj Finlandës. Kapiteni i Verdhekaltërve ka thënë se kjo ndeshje është si një finale, prandaj ka kërkuar fitore për ta gëzuar popullin e Kosovës.

“Jemi të lodhur normalisht, por jemi profesionistë. Ndaj Finlandës e kemi një finale, duhet ta japim maksimumin. Luajmë për popullin, duhet të japim gjithçka. Duhet të luftojmë për trajnerin, për Federatën, që të japim gjithçka që ta arrijmë fitoren e parë”, u shpreh portieri kosovar.

Kanevra: Respekt për Kosovën

Përzgjedhësi i Finlandës, Markku Kanerva, ka shprehur respekt maksimal për Kosovën, me të cilën ekipi i tij do të ballafaqohet sonte.

“E kam përcjellë për së afërmi Kosovën, jam i dëshpëruar me barazimin ndaj tyre në lojën e parë. Kosova ka një ekip të mirë dhe me kualitet”, ka theksuar trajneri finlandez, i cili synon rezultat pozitiv në Shkodër, pas fitores së madhe ndaj Islandës.

Ndeshja ndërmjet Kosovës dhe Finlandës do të zhvillohet sonte në stadiumin “Loro Boriçi” në Shkodër, duke filluar në orën 20:45. /Zëri/

Bunjaki konfirmon largimin pas eliminatoreve

Albert Bunjaki nuk do ta drejtojë më Përfaqësuesen e Kosovës pas eliminatoreve të Kampionatit Botëror.

Ai e ka konfirmuar largimin pasi mendon se ka ardhur koha për ndryshime.

“Vitin e ardhshëm mund ta ndërpresim bashkëpunimin. Me Finlandën, Ukrainën dhe Islandën mund t’i kem tri ndeshjet e fundit. Është koha t’i ndajmë rrugët dhe të shkojmë tutje”, ka thënë Bunjaki në konferencë për shtyp. /Zëri/

Kualifikimet e “Botërorit 2018”

E martë

20:45 Kosova – Finlanda

20:45 Turqia – Kroacia

20:45 Islanda – Ukraina