Alex Sandro afër rinovimit

Mbrojtësi i Juventusit, Alex Sandro është shumë afër rinovimit të kontratës me gjigandin italian, transmeton zeri.info

Braziliani pritet që të nënshkruajë një kontratë të re 5 vjeçare dhe do të ketë edhe një rritje të pagës.

Chelsea ishte vënë në ndjekje të Sandros gjatë gjithë afatit kalimtar, por Juventusi refuzoi shitjen e mbrojtësit.

Sandro momentalisht përfiton 2.8 milionë euro në vit, kurse me rinovimin e mundshëm paga e tij do të rritej në 4.5 milionë euro plus bonuset, raporton gazeta italiane “Tuttosport”.

Në këtë marrëveshje mungon vetëm nënshkrimi dhe njoftimi zyrtar për rinovimin e kontratës mund të bëhet gjatë javëve në vijim.

Reprezentuesi brazilian kishte shkëlqyer me fanellën e juventinëve gjatë edicionit të kaluar duke realizuar 3 gola dhe 7 asistime në 43 paraqitje./Zëri