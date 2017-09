Kosova sfidon Gjermaninë në krizë

Përfaqësuesja U-21 e Kosovës të martën do ta zhvillojë ndeshjen më të vështirë në kampanjën kualifikuese për “Euro 2019”.

Ekipi i Rafet Prekazit do të luajë si mysafir i Gjermanisë në Osnabruck prej orës 19:00, shkruan sot gazeta Zëri.

“Dardanët” kanë shkuar në Gjermani pas fitores së dytë që e shënuan kundër Norvegjisë, me të cilën morën kryesimin e grupit, ku gjermanët të martën do ta zhvillojnë ndeshjen e parë. T

ë vetëdijshëm me potencialin e Gjermanisë kosovarët kanë theksuar se do të luajnë pa ngarkesë, mënyrë kjo ndoshta e duhur për ta nxjerrë një rezultat sa më pozitiv.

Ndërsa, gjermanët ndihen të rrezikuar për t’u befasuar nga Kosova njësoj sikurse Norvegjia.

“Ne ende nuk jemi komponuar siç duhet sepse djemtë nuk kanë luajtur së bashku më herët. Të martën e zhvillojmë ndeshjen e parë kualifikuese. Ne do të luajmë në shtëpi dhe duhet ta fitojmë ndeshjen për tifozët tanë”, ka theksuar trajneri gjerman, Stefan Kuntz, ekipi i të cilit humbi 2:1 në një miqësore me Hungarinë para sfidës me Kosovën.

Ai ishte i pakënaqur me lojën e djelmoshave të tij. /Zëri/