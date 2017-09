Maqedoni - Shqipëri, përballja e 'nxehtë'

Kombëtarja shqiptare do të kthehet në vendin “e nxehtë”, Maqedoni, ku nuk kishte kaluar fort mirë herën e fundit, pasi tifozët maqedonas kishin bërë fyerje raciste ndaj shqiptarëve, shkruan sot gazeta Zëri.

Kuqezinjtë do të përballen sonte me maqedonasit në ndeshjen që do të zhvillohet në Strumicë, ndërsa atmosfera pritet të jetë e nxehtë pasi në stadium do të ketë rreth 450 tifozë shqiptarë.

Kontingjenti shqiptar ka mbërritur të hënën në shtetin fqinj dhe futbollistët duken të motivuar për ta vazhduar serinë pozitive prej dy fitoresh, për ta regjistruar atë të tretë.

Trajneri Christian Panucci ka thënë se atmosfera në ekip është e mirë dhe se Shqipëria nuk do të nënshkruante për barazim me Maqedoninë, ndaj së cilës do veç fitore, edhe pse luan në udhëtim.

“Jam i bindur se skuadra, edhe pse e lodhur nga udhëtimi, do të jetë i rikuperuar plotësisht, sepse lojtarët janë të mësuar të luajnë ndeshje kaq të afërta. Erdhëm këtu për ta fituar ndeshjen, pastaj të shohim çfarë na sjell fati. Me siguri nuk firmosim për një barazim, hyjmë në fushë me kurajë. Me respekt të madh për Maqedoninë, por të ndërgjegjshëm për cilësitë tona”, ka thënë trajneri italian në konferencë për shtyp.

Ndërkaq, kapiteni Ansi Agolli ka thënë se skuadra duhet të përqendrohet në fushën e lojës, duke e dhënë maksimumin dhe duke e ndihmuar shoku – shokun, për ta regjistruar suksesin e radhës, pas fitoreve ndaj Izraelit dhe Lihtenshtajnit.

Angelovski: Ndaj Shqipërisë zhvillojmë lojën më të mirë

Përfaqësuesja e Maqedonisë e pret me atmosferë pozitive përballjen me Shqipërinë, nga e cila kishte humbur 1:0 në ndeshjen e parë, vitin e kaluar. Trajneri Igor Angelovski paralajmëroi lojë ofanzive për të shënuar fitore të re.

“Më vjen mirë që atë që e paralajmërova është duke sjellë pozitivitet në Përfaqësuesen e Maqedonisë. Në 6 ndeshjet e fundit kemi 4 fitore, një barazim dhe një disfatë, nga Spanja. Kjo tregon se jemi në formë të mirë dhe loja është në ngritje. Mendoj se të martën Maqedonia do ta zhvillojë ndeshjen më të mirë në këto eliminatore. Më kryesore për mua është që të gjithë ta japin maksimumin dhe t’i arkëtojmë 3 pikët”, tha Angelovski.

Ndërkohë, sulmuesi Ilija Nestorovski e ka “kërcënuar” portierin Etrit Berisha, të cilit i kishte shënuar gol në Serie A disa muaj më parë, duke e paralajmëruar se i njëjti “fat” mund ta presë edhe në Strumicë sonte.

Përballja Maqedoni – Shqipëri do të zhvillohet sonte në orën 20.45, në stadiumin “Mladost”, në Strumicë. /Zëri/

Kualifikimet e Botërorit 2018

Grupi G

E martë

20:45 Maqedonia – Shqipëria

20:45 Italia – Izraeli

20:45 Lihtenshtajni – Spanja