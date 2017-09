Bunjaki tregon vendimin zyrtar: Ja kur do të largohem nga Përfaqësuesja e Kosovës!

Albert Bunjaki ka konfirmuar se do të largohet nga Përfaqësuesja e Kosovës, shkruan zeri.info.

Përzgjedhësi i Përfaqësueses ka folur në konferencë për shtyp rreth vendimit të tij, duke zbuluar se pas eliminatoreve të Botërorit 2018 do të largohet nga Verdhekaltrit.

“Vitin e ardhshëm mund ta ndërkrejmë bashkëpunimin, 2+2 e kemi marrëveshjen. Për mua është e qartë , me Ukrainën dhe Islandën mund t’i kem. Do të ulemi me FFK-në të zgjedhim se si do të mendojmë, ndoshta ka nevojë Federata për ndihmën time. Gjithmonë kam qenë në shërbim. Dëshirë e imja dhe e lojtarëve është që t’ia japim këtij vendi fitoren e parë. Koha imë do të shkojë shpejt, pas Kampionatit Botëror, deri në korrik, nuk do ta vazhdoj kontratën. Është koha që të shkoj më tutje. Në korrik 2018 më skadon kontrata. Federata ka hapësirë për ndryshime”, ka theksuar trajneri Bunjaki. /Zëri/