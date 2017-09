Panucci nuk nënshkruan për barazimin

Trajneri i përfaqësueses shqiptare, Christian Panucci, ka dalë sot në konferencën e zakonshme për shtyp, një ditë para duelit të eliminatoreve të Botërorit ndaj Maqedonisë. Panuçi ka folur për përgatitjen e sfidës, por edhe për atmosferën para këtij dueli delikat në Strumicë.

Lodhja e skuadrës për dy ditë rrugëtim në Strumicë

“Skuadra do të ketë kohë edhe një ditë për të rikuperuar, pro edhe Maqedonia luajti në Izrael dhe jemi në të njëjtat kushte. Jam i bindur se nesër do të jetë i rikuperuar plotësisht se janë lojtarë të mësuar të luajnë ndeshje kaq të afërta”.

Aktivizimi i Sadikut dhe nëse ka ndryshime të tjera

“Sadiku është në dispozicion, i kam të gjithë në dispozicion dhe pastaj nesër do të shihni lojtarët që do të zbresin në fushë”.

Barazimi një rezultat i pranueshëm

“Erdhëm për të fituar ndeshjen, pastaj të shohim çfarë na sjell fati, me siguri nuk firmosim për një barazim, hyjmë në fushë me kurajë. Me respekt të madhe për Maqedoninë, pro të ndërgjegjshëm për cilësitë tona”.