Coutinho duhej shitur

Legjenda e Liverpoolit, Graham Souness është në dyshim sa i përket sjelljeve të mesfushorit, Philippe Coutinho pas mos transferimit të tij te Barcelona, transmeton zeri.info

Souness thotë se gjigandi anglez është dashur ta shesë reprezentuesin brazilian.

Liverpooli refuzoi tre oferta të Barcelonës për Coutinhon, pavarësisht se ky i fundit kërkoi transferimin te klubi spanjoll.

Liverpooli refuzoi ofertën e fundit të katalunasve prej 114 milionë funtesh dhe lëshoi një komunikatë në të cilën thuhej:

“Vendimi përfundimtar i klubit është që nuk do të konsiderohet asnjë ofertë për Coutinhon”. “A do të jetë i njëjti Coutinho, i përkushtuar siç ishte në edicionet e kaluara? Vetëm ai mund t’i përgjigjet kësaj. Unë do të pranoja një ofertë prej 100 milionë funtesh për të”, deklaroi Souness./Zëri