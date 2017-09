Can në janar te Juventusi?

Juventusi do të vazhdojë përpjekjet për të siguruar shërbimet e mesfushorit të Liverpoolit, Emre Can edhe gjatë muajit janar, transmeton zeri.info

Gjigandi italian e kishte kërkuar me ngulm reprezentuesin gjerman gjatë kësaj vere. Can ka vetëm edhe nj vit kontratë me Liverpoolin dhe ende nuk ka rinovuar me gjigandin anglez.

Reprezentuesi gjerman do të jetë futbollist i lirë gjatë verës së ardhshme.

Mesfushori tashmë është pajtuar me një kontratë pesë-vjeçare te Juventusi, raporton gazeta italiane “Tuttosport”.

Lojtari pëlqehet shumë nga trajneri i klubit torinez, Massimiliano Allegri, i cili dëshiron me ngulm që të ketë mesfushorin nën urdhrat e tij.

Can zakonisht luan si mesfushor qendror, por shpeshherë luan edhe si qendërmbrojtës./Zëri