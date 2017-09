Flet Bunjaki, tregon a do të luhet ndeshja sot

Takimi mes Kombëtares së Kroacisë dhe Përfaqësueses së Kosovës, mund të mos zhvillohet as sot.

Trajneri i Kosovës, Albert Bunjaki ka folur për IndeksOnline – për mundësinë që takimi i shtyrë për shkak të shiut të luhet më 3 shtator (sot).

“Unë nuk besoj se takimi zhvillohet sot. FIFA ka kërkesat e rënda. Akoma është duke rënë shi dhe pritet që të bie deri në ora 12:00 të ditës, që do të thotë se gjendja e fushës është e njëjtë. Por një vendim final pritet të merret sot. Normalisht nuk do të ishte normale, pasi sot në mbrëmje nisemi drejtë Shkodrës, për të qenë gati kundër Finlandës, por nëse na kërkohet ne do ta bëjmë për shkak të tifozëve dhe agjendës së ngjeshur gjatë këtyre ditëve”, ka thënë Bunjaki për IndeksOnline.

Takimi i vlefshëm për kualifikimet e Kupës së Botës, u shty për shkak të reshjeve të shiut dhe fushës më gjendje jo të mirë. FIFA mbrëmë kishte dhënë një informatë që ky takim mund të luhet për sot, por një zyrtarizim pritet të jepet gjatë ditës.