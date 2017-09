Futbollistët e Kosovës përshëndeten me Dardanët

Ndeshja mes Kosovës dhe Kroacisë është shtyr për shkak të shiut të rrëmbyeshëm.

Lojtarët e Kosovës përshendeten me Dardanët.

Përcjelljen e ndeshjes ndërmjet Kroacisë dhe Kosovës për gazetarët kosovarë e ka mundësuar Vas Tour./Zëri

