Kroacia, me plot yje ndaj Kosovës (FOTO)

Përfaqësuesja e Kroacisë do të paraqitet me plot yje në ndeshjen e sontme ndaj Kosovës, që do të zhvillohet sonte në stadiumin Maksimir të Zagrebit.

Modric, Rakitic, Kovacic, Perisic dhe Mandzukic, janë disa prej lojtarëve të mëdhenj që trajneri Ante Cacic pritet t'i vendosë në fushë nga minuta e parë ndaj skuadrës së Albert Bunjakit, e cila ka mungesa. /Zëri/