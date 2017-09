Lëndohet mbrojtësi kryesor i Italisë, mungon ndaj Spanjës dhe Izraelit (Foto)

Italia ka mbetur pa qendërmbrojtësin Giorgio Chiellini, i cili nuk do të luajë në dy ndeshjet e ardhme kualifikuese për Kupën e Botës

Federata e Futbollit të Italisë ka njoftuar se Giorgio Chiellini ka lënduar nyjën e këmbës së djathtë dhe është kthyer në Torino.

“Giorgio Chiellini nuk do të jetë gati për trajnerin Ventura për dy ndeshjet e ardhme të Italisë ndaj Spanjës dhe Izraelit”, thuhet në njoftimin e federatës italiane.

“Pas testeve të kryera del se mbrojtësi i Juventusit ka lënduar nyjën e këmbës së djathtë, duke u kthyer kështu në Torino për të filluar procesin e rikuperimit.

Italia me 2 shtator do të luajë ndaj Spanjës në Santiago Bernabeu, ndërsa me 5 shtator ndaj Izraelit. /Express/