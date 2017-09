Panucci befason me formacionin e Shqipërisë kundër Lihtenshtajnit

Në stërvitjen e së enjtes, Christian Panuccin ka zgjedhur formacionin me të cilin do të luajë ndaj Lihtenshtajnit, me 2 shtator në Elbasan.

Formacioni

Grezda – Lullaku – Roshi

Memushaj- Basha- Abrashi

Agolli – Mavraj – Ajeti – Hysja

Berisha