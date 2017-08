ZYRTARE: Klubi i Premierligës konfirmon transferimin e Aurier (FOTO)

Klubi nga Londra ka arritur marrëveshje me mesfushorin e PSG-së, Serge Aurier, përcjell “Lajmi.net”.

Lajmi është konfirmuar nga faqja zyrtare e Tottenhamit në Twitter.

Aurier u shpreh shumë i lumtur për kalimin te klubi londinez, duke premtuar maksimumin.

We are delighted to announce the signing of @Serge_aurier from Paris Saint-Germain. ✍️ #WelcomeAurier pic.twitter.com/VUwvROyUK4