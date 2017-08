Ju priftë e mbara!

Kosova do ta ketë përpara vetes të shtunën sfidën më të vështirë deri më tash në eliminatoret e “Botërorit 2018”. Verdhekaltrit “të gjymtuar” udhëtojnë drejt Zagrebit, ku i pret skuadra më e fortë e grupit, Kroacia. Ekipi i Albert Bunjakit premton se do ta japë maksimumin dhe shpreson t’i befasojë Luka Modriçin me shokë. Nga ana tjetër, këta të fundit s’e bëjnë hesap Kosovën, ndaj së cilës presin fitore të lehtë dhe me rezultat të thellë, shkruan "Zëri"

Përfaqësuesja e Kosovës është në kërkim të fitores së parë në eliminatoret e “Botërorit 2018”.

Mirëpo, skuadra e Albert Bunjakit do të përballet këtë të shtunë me kundërshtarin më të vështirë të Grupit I, Kroacinë, nga e cila kishte pësuar debakël në ndeshjen e parë në Shkodër, 0:6. Madje, kroatët nuk po e bëjnë hesap skuadrën Verdhekaltër, të cilën besojnë se do ta përcjellin me shumë gola drejt Shkodrës.

Sidoqoftë kosovarët, edhe pse me plot mungesa dhe lojtarë jashtë forme, insistojnë se ndeshja e parë me kroatët nuk do të përsëritet edhe në Zagreb, duke premtuar se në Kroaci do ta japin maksimumin, në mënyrë që ta prezantojnë vendin e tyre sa më mirë e pse jo edhe t’i befasojnë vendësit, shkruan tutje "Zëri".

“Ndaj Kroacisë kemi luajtur shumë mirë në lojën e parë, pavarësisht faktit që kemi pësuar shumë gola. Tash kemi ndryshuar dhe do ta kemi një qasje ndryshe ndaj tyre. Do të ballafaqohemi me një kundërshtar që ka lojtarë në Barcelonë, Real Madrid, Inter, etj, por kjo nuk na frikëson. Ne e vlerësojmë dhe e respektojmë kundërshtarin, por asgjë më shumë. Ekipe të tilla nga tri gjuajtje mund të shënojnë dy herë. Prandaj, duhet të jemi mjaft të kujdesshëm”, ka thënë fillimisht trajneri Bunjaki.

“Nuk është aspak e lehtë të fitosh ndaj lojtarëve si Mandzukic, Modric, Rakitic etj. Por, nuk është as e pamundshme, sepse futbolli është një sport kolektiv që lejon befasi të tillë. Por, për ta mposhtur Kroacinë duhet të jesh në vendin 50-60 në listën botërore. Duhet pak të presim. Megjithatë, dëshirë jona është që sa më shpejt ta shijojmë fitoren e parë. Do të mundohemi të nxjerrim rezultate sa më të mira ndaj Kroacisë apo edhe ndaj ekipeve tjera në ndeshjet e mbetura”, vazhdoi ai.

Berisha: Shpresojmë në rezultat të mirë

Valon Berisha është lojtari më stabil i Përfaqësueses. Ai shpreson që me shokë të dalin sa më mirë nga sfida e “Maksimirit”, edhe pse është i vetëdijshëm se nuk do të jetë aspak e lehtë.

“Na pret një duel i vështirë. Kroacia ka një ekip të jashtëzakonshëm, por neve na mbetet të punojmë dhe të angazhohemi me të gjitha forcat që t’i ndalim sulmet e kroatëve dhe eventualisht t’ju kundërpërgjigjemi me kundërsulme. Kemi një atmosferë të mirë dhe kjo na bën të shpresojmë për rezultat të mirë”, tha mesfushori kosovar.

Kroatët, të bindur në fitore

Ndërkohë, Kombëtarja e Kroacisë duket të jetë më e fokusuar tek dueli i 5 shtatorit ndaj Turqisë sesa tek ndeshja me Kosovën, që luhet më 2 shtator. Kroatët nuk po e bëjnë hesap Kosovën, të cilën besojnë se do ta mundin lehtë dhe atë me rezultat të thellë, shkruan "Zëri".

“Ndeshja me Kosovën mund të jetë ndryshe nga ajo e Shqipërisë, ku e patëm shënuar golin e parë shumë shpejt. Ideale do të ishte nëse mund ta përsërisim këtë, të shënojmë sa më herët, pasi më pas do ta kishim shumë më të lehtë”, është shprehur futbollisti kroat, Marko Rog.

Sulmuesi Andrej Kramariç ndeshjen ndaj Kosovës e sheh vetëm si një “pengesë që duhet kaluar”.

“Ne të gjithë e dimë se çka pritet nga ne. Kosova nuk do të jetë problem për ne”, u shpreh sulmuesi kroat, i cili luan në Gjermani me Hoffenheimit.

Edhe përzgjedhësi Ante Cacic beson në fitore ndaj Verdhekaltërve, por insiston se loja në Zagreb do të jetë ndryshe dhe kroatët nuk duhet të bazohen dhe të vetëkënaqen me rezultatin e lojës së parë, të cilën e kishin fituar bindshëm.

Dueli ndërmjet Kroacisë dhe Kosovës do të luhet këtë të shtunë, në orën 20:45, në stadiumin “Maksimir” të Zagrebit. /ZËRI/