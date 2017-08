Bonucci si një vëlla për mua

Mbrojtësi i Juventusit, Giorgio Chiellini thotë se pavarësisht largimit të Leonardo Bonuccit nga klubi torinez, ata ende mbeten miq të mirë, transmeton zeri.info

Bonucci bëri një transferim të papritur prej Juventusit te Milani gjatë kësaj vere. “Isha i sigurtë se Bonucci do të qëndronte te Juve”, deklaroi Chiellini në konferencën për shtyp të përfaqësueses italiane para ndeshjes me Spanjën.

“Është kënaqësi që jam përsëri bashkë këtu me një person me të cilin kam ndarë shumë momente të bukura dhe sakrifice. Ne folëm me të edhe pasi u largua dhe përsëri flasim. Ai ishte më shumë se një bashkëlojtar, ne mbetemi shokë dhe vëllezër”, shtoi reprezentuesi italian.

Juventusi prej kohësh është vënë në kërkim të një zëvendësuesi për Bonuccin dhe duket se do të nënshkruajë me mbrojtësin e Schalkes, Benedikt Howedes./Zëri