Lavdim Zylfiu e sprovon veten edhe në golf, tregohet mjaft i saktë! (FOTO)

Kryetari i Federatës së Minigolfit të Kosovës dhe njëherësh njëri prej minigolfistëve më të mirë që ka pasur ndonjëherë vendi ynë, e ka sprovuar veten edhe në sportin e golfit, ku ia ka dashur goxha shumë dhe është treguar mjaft i saktë dhe i suksesshëm, shkruan zeri.info.

Zylfiu po qëndron këto ditë në Austri, ku ka takuar shumë shqiptarë që merren me këtë sport, por edhe njerëz të tjerë të rëndësishëm të golfit austriak, të cilët e kanë komplimentuar për organizimin e Kampionatit të Minigolfit World Adventure Golf Masters 2016 vitin e kaluar në Kosovë.

Ndërsa, në të ardhmen ai planifikon që bashkërisht me ta, ta themelojë edhe Federatën e Golfit të Kosovës, pasi beson se golfistët që bëjnë karrierë në diasporë, mund ta japin kontributin e tyre, duke i sjell sukses Kosovës në këtë sport, që për momentin në Kosovë tingëllon i ‘huaj’.

Me ftesë të shqiptarit Lulzim Vehapi i cili punon dhe luan në Klubin e Golfit Donau në periferi të Linz - Austri jam duke qëndruar dhe ushtruar golf tre ditët e fundit. Përveç Lulzimit këtu punon dhe ushtron edhe shqiptari tjetër nga Tetova Idriz Iseni i cili po i prin lojës për shkak të përvojës më të madhe. Si Kryetar i Federatës së Minigolfit të Kosovës jam pritur shumë mire në këtë fushë të golfit edhe nga menaxheri Ndërkombëtar i njohur në Ballkan Ztr Gerry Jekl i cili na komplimentoi për organizimin e Kampionatit të Minigolfit World Adventure Golf Masters 2016 vitin e kaluar në Kosovë”, ka thënë fillimisht Zylfiu për “Zërin”.

“Ky udhëtim i imi do të pasohet nga një udhëtim tjetër gjatë këtij viti ku së bashku me Blerim Sejdiun do të udhëtojmë për ta vizituar Klubin e Golfit Heitlinger në Gjermani me ftesë të Ztr Arif Arifi, menaxher i Klubit, me ç’rast do të jetë organizimi kryesor mes shqiptarëve nga komuniteti i sportit të golfit sepse deri në vitin e ri pritet të ndodhë kompletimi i klubeve dhe themelimi i Federatës së Golfit të Kosovës. Arsyeja kryesore e themelimit të Federatës është se komuniteti ynë shqiptar posedon lojtar profesionist të golfit siç janë Adnan Hajdini dhe Mërgim Gjinovci nga Gjermania me hendikep zero si PGA Germany, pastaj trajneri ynë në Holandë Isi Zejnullahu si PGA Europe, licenca e fundit botërore, motrat Arifi dhe vëllai i tyre junior Albin Arifi gjithashtu nga Gjermania, por edhe lojtarë tjerë të cilët nga viti i ardhshëm do ta veshin fanellën e Kosovës në lojën e golfit duke shkruar historinë tonë më të re sportive”, vazhdoi ai.

“Golfi si sport olimpik ka vlerën e veçantë sepse është sport që luhet individualisht dhe ky është avantazh për ne sepse dihet botërisht për sukseset shqiptare në gara individuale. Lojtarët e lartcekur karrierën e tyre e kanë nisur në Evropë me përkrahjen e familjarëve të tyre, ndërsa në të ardhmen besojmë se MKRS apo Komiteti Olimpik do t’i ndihmojë financiarisht Ambasadorët e Golfit të Kosovës të cilët do ta rrumbullakojnë imazhin sportiv të Kosovës botërisht”, përfundoi Zylfiu. /Zëri/