Futbollisti kroat: Ja çka do t'i bëjmë Kosovës!

Përfaqësuesja e Kosovës nuk shihet si një problem i madh për kroatët, të cilët presin fitore të lehtë të shtunën ndaj Verdhekaltërve, të cilët i kishin mposhtur me rezultat të thellë 6:0 në ndeshjen e parë të zhvilluar në Shkodër në mes tyre vitin e kaluar, në kuadër të eliminatoreve të Botërorit të Rusisë, shkruan sot gazeta Zëri.

Sulmuesi Andrej Kramariç, ndeshjen ndaj Kosovës e sheh vetëm si një “pengesë që duhet kaluar”, ndërsa fokusi i tij është te ndeshja pasuese ndaj Turqisë, më 5 shtator, e cila mund të vendosë shumë për fatin e kroatëve në këto kualifikime.

“Ne të gjithë e dimë se çka pritet nga ne. Kosova nuk do të jetë problem për ne. Do të fokusohemi që të jemi më të mirë se Turqia, ku na pret atmosferë e nxehtë”, u shpreh sulmuesi kroat, i cili luan në Gjermani me Hoffenheimit. /Zëri/