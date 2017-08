Ish-futbollisti i njohur shqiptar: Kosova do të pësojë debakël nga Kroacia

Mendon se Kosova do të pësojë debakël nga Kroacia në ndeshjen e 2 shtatorit, e cila do të zhvillohet në Zagreb, e vlefshme për kualifikimet e “Botërorit 2018”.

Ish-futbollisti i njohur kosovar, Kujtim Shala, i cili një pjesë të karrierës e kishte kaluar në Kroaci, mendon se skuadra e Albert Bunjakit në stadiumin “Maksimir” do ta pësojë edhe më keq sesa në ndeshjen e parë në Shkodër, kur kishte humbur 0:6.

“Cili është dallimi në mes lojës së parë dhe tash? Sigurisht, nuk do të jetë rezultati 6:0 si në Shkodër”, ka thënë fillimisht Shala për të përditshmen prestigjioze kroate, “Jutarnji.hr”.

Pra, Kosova është më e fortë, pyetet gazetari. “Jo, është më e dobët. Doja të thosha se do t’i pësojë së paku 7 gola”, shton ai duke buzëqeshur.

Por, për kë do të bëjë tifo Shala, i cili për një kohë të shkurtër ishte edhe pjesë e Përfaqësueses së Kroacisë?

“Do të bëjë tifo për futbollin. Dhe, ju e dini kush luan futboll”, ka shtuar ai.

Shala ndërkohë ka thënë se ka mbetur i zhgënjyer dhe i mllefosur që nuk ka marrë ftesë zyrtare as nga Kosova e as nga Kroacia për ta përcjellë ndeshjen e parë në mes tyre, që ishte luajtur në Shkodër, ndërsa tash i është bërë zemra mal që ka marrë ftesë nga Federata Kroate e Futbollit, së bashku me legjendën tjetër shqiptare, Ardian Kozniku. /Zëri/