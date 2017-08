Fitore në humbje

Shumë njerëz menduan se Conor McGregor do të poshtërohej nga njëri prej boksierëve më të mirë në histori, Floyd Mayweather, por irlandezi ia doli mjaft mirë. Pavarësisht humbjes, McGregor ia ka parë “hairin” këtij meçi. Ai ka fituar rreth 100 milionë dollarë për 10 runde apo vetëm 30 minuta. Trimëria i ka garantuar irlandezit më shumë famë dhe pasuri, shkruan sot gazeta "Zëri".

Meçi mes McGregorit dhe Mayweatherit pritej që të ishte një deklasim i irlandezit nga boksieri amerikan, i cili konsiderohet njëri prej më të mirëve në histori. McGregor ishte mjaft entuziast para fillimit të duelit dhe doli që ai nuk po tallej. Irlandezi arriti që të bëjë një paraqitje relativisht të mirë ndaj Mayweatherit. Vetë boksieri amerikan kishte theksuar se ishte befasuar nga irlandezi.

McGregor fitoi edhe në humbje. Ai fitoi duke qëndruar në ring për më shumë se nëntë runde me një njeri, për të cilin shumëkush ka menduar se do të fitonte shumë shpejt. Ai fitoi duke deklaruar se nuk dëshironte që dueli të mbyllej nga referi. Irlandezi dha gjithçka në këtë meç dhe ia doli të bënte një duel të denjë.

“Ai ishte më mirë sesa e mendoja”, deklaroi Mayweather pas duelit me McGregor. Këto fjalë sigurisht se i dhanë McGregorit më shumë kredibilitet, nëse jo qindra miliona dollarë.

Ka edhe tentime për t’ia humbur mundin irlandezit. Sidomos për shkak të veprimeve të tij që shumë herë janë mjaft absurde. Ai ka fjalë shumë. Ai kaloi vijën me sjelljet e tij në konferencën për shtyp para duelit me Mayweatherin. Por, kur filloi ringu gjithçka ndryshoi. Qëndrimi i tij në ring ishte sikur të dëshironte të mësonte lëvizjet e ndonjë vallëzimi, por ai nuk u dorëzua. Ai mori dhe dha disa goditje të fuqishme. Ndoshta disa prej tyre edhe nuk e kishin forcën e duhur. Sidoqoftë, përvoja e bëri të veten. Më vonë, Mayweather pranoi se qëndrimi i McGregorit në ring i hapi telashe.

McGregor ka një karrierë të tërë përpara. Ai është vetëm 29-vjeçar. Irlandezi tashmë ka arritur një fitore të pabesueshme ndaj Jose Aldos në 13 sekonda, duke u bërë kështu boksieri i parë që arrin të mbajë dy tituj të “UFC”-së njëherazi. Ai është njëri prej më të mirëve në Artet e Përziera Marciale dhe tani i ka hyrë boksit profesionist. Irlandezi arriti që ta promovojë veten më së mirë dhe gjithashtu u bë mjaft i pasur.

Tani është e lehtë të imagjinosh Produksionin McGregor, Studion McGregor dhe helikopterë apo limuzina me pamjet e tij. Ai mund të rikthehet në “UFC” apo edhe të kërkojë një rimeç me Mayweatherin, edhe pse ky i fundit kishte thënë se ky ishte dueli i fundit i tij. Ai edhe mund të shkojë në emisionin e njohur “Dancing With The Stars” për të promovuar veten si ekspert i sportit.

Po, McGregor fitoi shumë nga humbja gjatë ditës së diel. Ai mund të kishte zgjedhur rrugën e shkurtër. Të merrte 100 milionë dollarët e tij dhe të dështonte shpejt në ring. Askush nuk do ta fajësonte nëse do të dilte keq para Mayweatherit. Shumë boksierë të tjerë kanë dalë edhe më keq ndaj amerikanit sesa McGregor.

Ai vendosi të luftonte. Ai fitoi tri rundet e para dhe mund të kishte zgjatur edhe më shumë. Artet e Përziera Marciale shiheshin si mjaft larg nga boksi. Por, pas së shtunës kjo gjë ka ndryshuar. Paraqitja e McGregorit ka ndikuar shumë në këtë gjë./Zëri