Chamberlain dëshiron Liverpoolin

Mesfushori i Arsenalit, Alex Oxlade-Chamberlain ka refuzuar mundësinë për të kaluar te Chelsea, raporton “Sky Sport”.

Arsenali kishte arritur marrëveshje për shitjen anglezit te Chelsea, por siç duket 24-vjeçari dëshiron të transferohet te Liverpooli, transmeton zeri.info

Chamberlain ka vetëm edhe një vit kontratë me Arsenalin dhe ka refuzuar rinovimin. Chmaberlain, i cili momentalisht është i grumbulluar me përfaqësuesen angleze për ndeshjet e ardhshme kualifikuese ë Botërorit 2018, ka startuar në të gjitha ndeshjet e Arsenalit këtë edicion, por pas humbjes 4-0 ndaj Liverpoolit ai është takuar me trajnerin, Arsene Wenger për të diskutuar të ardhmen e tij dhe sipas mediave angleze 24-vjeçari ka kërkuar largimin nga klubi londinez./Zëri