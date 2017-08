Ky është kundërshtari i radhës i Shkëndijës në Evropë (FOTO)

Sot në Nyon të Zvicrës është hedhur shorti për dyshet rivale të dy raundeve të para të Ligës së Kampionëve Europian për të rinj e njohur si UEFA Youth League.

Skuadra U19 e Shkëndijës si kampione e vendit është shortuar me kampionin e Sllovakisë, Nitra me të cilët do të përballet në raundin e parë të UEFA Youth League. Shpresat “kuqezi” garat do ti nisin si mysafirë të Nitras në Sllovaki më 27 shtator, ndërsa ndeshja e kthimit në program është më 18 tetor.

Fituesi i duelit Shkëndija-Nitra në raundin e dytë do të përballet me fituesin e duelit ndërmjet Liepajas së Lituanisë dhe Shakhtyor Soligorsk nga Bjellorusia.

Kjo do të jetë hera e parë që një skuadër e Shkëndijës do të jetë pjesë e kësaj faze të një kompeticioni të rëndësishëm evropian.