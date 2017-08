Zyrtare: Genc Nuza në kualifikimet për botërorin e Rusisë (FOTO)

Gjyqtari kosovar, Genc Nuza do ta përfaqesojë vendin edhe në kualifikimet e botërorit “Rusia 2018”.

Ai eshte deleguar si gjyqtari i katërt për ndeshjen San Marino – Irlandë e Veriut, shkruan Gazetasheshi.com.

Nuza do të jetë pjesë e të deleguarve së bashku me gjyqtarët nga Shqipëria, pasi këta nuk e kanë edhe një kryesor të FIFA-s, me rastin e përjashtimit të Lorenc Jeminit dhe Andi Kocit.