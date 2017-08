Can nuk shkon te Juve

Juventusi ka shprehur interesim të madh për mesfushorin e Liverpoolit, Emre Can, por klubi italian nuk ka arritur marrëveshje për reprezentuesin gjerman.

Can ka vetëm edhe një vit kontratë me Liverpoolin dhe ishte raportuar se Juventusi kishte arritur marrëveshje me turkun për vitin e ardhshëm, transmeton zeri.info

Por, klubi torinez i ka mohuar këto zëra. 23-vjeçari kishte filluar bisedimet me gjigandin anglez për një rinovim të mundshëm të kontratës, por deri më tani nuk ka asgjë konkrete.

Trajneri i Juventusit, Massimiliano Allegri dëshiron të sigurojë shërbimet e reprezentuesit gjerman falas në verën e ardhshme.

Ndërkohë, trajneri i Liverpoolit, Jurgen Klopp ka thënë se shpreson në qëndrimin e Can dhe dëshira e lojtarit është që të qëndrojë./Zëri