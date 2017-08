Afati kalimtar i verës tashmë ka hyrë në ditët e fundit të tij. Shifrat e larta të transferimeve e kanë karakterizuar edhe këtë verë, por ka pasur edhe nënshkrime të cilat kanë qenë të leverdishme për klubet. Ka pasur futbollistë cilësorë, të cilët janë shitur për çmime të volitshme. Siç thuhet në zhargonin tonë popullor “lirë dhe mirë”, shkruan sot gazeta "Zëri".

Transferimi i Neymarit te Paris Saint-Germaini prej Barcelonës për 222 milionë euro jo vetëm që e theu rekordin e transferimeve me një distancë mjaft të lartë, por edhe ndikoi në rritjen e çmimeve të futbollistëve të tjerë. Klubet nga pesë ligat më të forta evropiane (Angli, Spanjë, Itali, Gjermani dhe Francë) kanë qenë të përfshira ne 1300 transferime, në vlera të cilat kapin shifrën prej 3.4 miliardë funtesh.

Por, përveç transferimeve të shtrenjta ka pasur klube të cilat kanë arritur të nënshkruajnë futbollistë cilësorë me çmime relativisht të mira. “The Guardian” sjell disa prej këtyre marrëveshjeve.

Leonardo Bonucci, prej Juventusit te Milani, 35.2 milionë funte

“Në fillim mendoja se ishte shaka”, deklaroi drejtori i Milanit, Massimiliano Mirabelli. “Po flisja me menaxherin për futbollistët e tjerë, ndërsa ai bënte shaka për Bonuccin. Unë madje nuk i thashë as shefit ekzekutiv Marco Fassones për këtë”, shtoi ai. Por, nuk ishe shaka. Bonucci kishte mosmarrëveshje me trajnerin e Juves Massimiliano Allegri dhe dëshironte largimin. Në rregull, 35.2 milionë funte nuk është edhe aq lirë, por italiani është njëri prej mbrojtësve më të mirë në botë, ndërsa Manchester City pagoi 50 milionë funte për Kyle Walker.

Dani Ceballos, prej Betisit te Real Madridi, 14.5 milionë funte

Ceballos ishte shumë i kërkuar pas paraqitjeve të shkëlqyeshme në Kampionatin Evropian U-21. Ai debutoi me Betisin para tre sezonesh dhe kishte regjistruar gjithsej 102 paraqitje në kategorinë e parë dhe të dytë spanjolle dhe kishte realizuar 7 gola dhe 9 asistime.

Sead Kolasinac, prej Schalkes te Arsenali, falas

Theo Walcott tashmë e ka quajtur Kolasinacin “një tank të vërtetë” dhe “një kafshë”. Ende mbetet mister sesi Schalke lejoi që 24-vjeçarit t’i përfundonte kontrata.

Dani Alves, prej Juventusit te PSG-ja, falas

Pas përfundimit të kontratës me Barcelonën në moshën 33-vjeçare gjatë verës së kaluar Alves nënshkroi me Juventusin. Braziliani ishte pjesë kyç e skuadrës torineze gjatë edicionit të kaluar. Sidoqoftë, në fillim të kësaj vere vendosi që të largohej nga klubi italian dhe t’i bashkohej Paris Saint-Germainin.

Andy Robertson, prej Hull Cityt te Liverpooli, 8 milionë funte

Ndoshta jo njëri prej transferimeve të profilit më të lartë, por mund të dalë njëri prej më të mirëve. Liverpooli kërkonte një mbrojtës të majtë dhe vendosën ta transferonin reprezentuesin e Skocisë për vetëm 8 milionë funte. 23-vjeçari shkëlqeu në debutimin e tij ndaj Crystal Palace në ligën angleze.

Sandro Ramirez, prej Malagas te Evertoni, 5.3 milionë funte

Një “vjedhje” e vërtetë. Evertoni pagoi klauzolën qesharake prej 5.3 milionë funteve të sulmuesit. Sandro kishte realizuar 16 gola në 31 paraqitje për Malagan dhe kishte pasur interesim të madh edhe nga Atletico Madridi dhe West Hami. “Mendoj se Premierliga është vendi i duhur për mua”, tha ai.

Youri Tielemans, prej Anderlechtit te Monaco, 21.6 milionë funte

Një prej lojtarëve kyç të Anderlechtit dhe sapo ka mbushur 20 vjeç. Realizoi 18 gola dhe 12 asistime për klubin belg gjatë edicionit të kaluar. Tielemans është një mesfushor shumë inteligjent në lojën pa top, gjë e cila është ë pazakontë për moshën e tij të re./Zëri