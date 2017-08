Ja çka e pret Kosovën në Kroaci!

Kombëtarja e Kroacisë është grumbulluar për ndeshjen e 2 shtatorit ndaj Kosovës, e cila do të zhvillohet në stadiumin “Maksimir” në Zagreb.

Kroatët janë të motivuar për ta mposhtur ekipin Verdhekaltër pasi këtë e shohin si mënyrën e vetme për të qëndruar në garë për pozitën e parë në grup, në eliminatoret për “Botërorin 2018”, shkruan sot gazeta Zëri.

Pra, kroatët opsion tjetër nuk kanë, prandaj janë të vendosur për t’i mbajtur tri pikët në shtëpi pas duelit me skuadrën e Albert Bunjakit.

Kroacia e kishte fituar duelin e parë me Kosovën në Shkodër me rezultat të thellë, 6:0, por përzgjedhësi Ante Cacic thotë se kroatët nuk duhet të bazohen në atë rezultat, pasi secila ndeshje e ka filozofinë e saj.

“Nuk ekzistojnë dy ndeshje identike, secila është e re dhe ne duhet të përgatitemi sa më mirë që të jemi në nivelin tonë, ta kemi kualitetin tonë, i cili do të ishte i mjaftueshëm për t’i marrë të tria pikët në ndeshje me Kosovën”, ka thënë trajneri kroat në konferencë për shtyp.

“Është e rëndësishme që lojtarët të vijnë nga ekipet e tyre të qetë dhe të lumtur. Ata tash janë më mirë freskët se në qershor dhe po presin sfida të reja. Ne që nga fillimi e kemi kërkuar kualifikimin në Botëror dhe këtë vazhdojmë ta bëjmë, duke i fituar ndeshjes një pas një. Për lojën me Turqinë do të flasim vetëm pas duelit me Kosovën”, ka vazhduar trajneri kroat. /Zëri/