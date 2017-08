KAMPIONATI BOTËROR: Distria shkon në rrethin e tretë

Distria Krasniqi e ka ndjekur rrugën e Majlinda Kelmendit duke u kualifikuar në rrethin e tretë të Kampionatit Botëror të xhudos, i cili po mbahet në Budapest të Hungarisë, shkruan zeri.info.

Xhudistja pejane e ka kaluar rrethin e parë pa luftë, kurse në atë të dytë e ka eliminuar azerbajxhanasen, Nazakat Azizova.

Në rrethin e tretë, Distria do të ketë punë të vështirë pasi do të ketë punë me rusen Yulia Kazarina. /Zëri/