Majlinda e do 'Hat-Trick'-un

Majlinda Kelmendi do të mundohet ta kompletojë “Hat-Trick”-un në Budapest për t’u bërë kampione e trefishë botërore e xhudos.

Kampionia olimpike është e gatshme për sfidën më të rëndësishme të këtij viti, në “Kampionatin Botëror 2017”, që po mbahet në Hungari, shkruan sot gazeta Zëri.

Trajneri Driton Kuka e ka kryer punën e tij, duke e përgatitur dhe motivuar maksimalisht xhudisten pejane, dy herë kampione botërore, e cila e synon titullin e tretë sot, kur edhe do të zbresë në arenë.

“Shorti nuk është dhe aq i volitshëm, por ky është Botëror dhe nuk ka sfida të lehta. Disponimi te garuesit është i mirë, përgatitjet kanë shkuar shumë mirë. Konkurrenca këtë vit është e tmerrshme. Kategoria e Majlindës sivjet do të jetë më e fortë se kurdoherë. Do të jenë dy japoneze, dy ruse dhe dy braziliane”, theksoi fillimisht trajneri pejan.

“Medalje realisht kanë gjasa për të fituar Majlinda, Nora e Distria, kurse Akili e ka vështirë. Majlinda është përgatitur mjaftueshëm, të shohim”, vazhdoi ai.

Majlinda në qiellin e shtatë

Majlinda Kelmendi po e kalon një periudhë të shkëlqyeshme. Pasi u shpall vjet kampione olimpike, të dielën mbrëma ajo u zgjodh edhe “Xhudistja më e mirë femër” dhe ky çmim e gëzoi atë jashtë mase.

"E falënderoj presidentin e IJF-së, Marius Vizer, i cili ishte arsyeja që Kosova u pranua në IOC. Falë jush unë kam mundur ta përfaqësoj vendin tim në Olimpiadë dhe falë jush ne e kemi medaljen e artë. Faleminderit nga thellësia e zemrës”, ka thënë fillimisht Majlinda.

Ajo ka fituar gjithçka në karrierë, por ky çmim duket se e ka lumturuar më së shumti.

“Kam fituar evropianë, botërorë dhe Olimpiadën, por ky çmim për mua është ‘Maja e Everestit’, nuk mund të uroj më shumë. Gjithçka që mund të them është: Zoti e bekoftë xhudon!”, përfundoi ajo.

Majlinda e Distria sot, Nora e Akili nesër

Xhudistët kosovarë i kanë mësuar të dielën kundërshtarët me të cilët do të kenë punë në Botëror. Majlinda Kelmendi dhe Distria Krasniqi do të garojnë sot, kurse Nora dhe Akil Gjakova nesër.

Majlinda e ka kaluar rrethin e parë pa luftë në 52 kilogramë dhe në xhiron e dytë do ta presë fituesen e duelit ndërmjet zviceranes Evelyne Tschopp dhe koreanes Aerim Kwon.

Në të njëjtën kategori Distria, po ashtu e ka kaluar rrethin e parë pa luftë, ndërsa në atë të dytë do të ketë punë me fituesen e duelit ndërmjet azerbajxhanases Nazakat Azizova dhe marokenes Ikram Soukate.

Edhe Nora në 57 kilogramë kaloi në rrethin e dytë pa luftë, ku do të përballet me fituesen e duelit ndërmjet hungarezes Hedvig Karakas dhe garueses nga Beninim, Chantel Zinhoue Akogbeto.

Akili, i vetmi garues mashkull nga Kosova, në kategorinë 73 kilogramë do të përballet në rrethin e parë me spanjollin Javier Ramirez. /Zëri/