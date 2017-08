Liverpool arrin marrëveshje për Keitan

Liverpooli ka arritur marrëveshje për transferimin e mesfushorit të Leipzigut, Naby Keita në verën e ardhshme, transmeton zeri.info

Liverpooli ka paguar klauzolën e futbollistit në vlerë prej 48 milionë funteve, e cila aktivizohet gjatë verës së ardhshme.

Keita do të nënshkruajë me Liverpoolin me 1 korrik 2018./Zëri