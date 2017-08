Krejt sytë kah ju

Xhudoja kosovare do të prezantohet me katër garues në Kampionatin Botëror të Xhudos. Majlinda Kelmendi, Nora Gjakova, Distria Krasniqi dhe Akil Gjakova janë gati për sfidat që i presin. Ata i kanë mësuar të dielën edhe kundërshtarët e këtij evenimenti, short të cilin trajneri Driton Kuka e vlerëson si të vështirë. Megjithatë, trajneri i suksesshëm pejan pret medalje nga tre prej katër garuesve. Pa dyshim krejt sytë janë kah Majlinda, e cila e synon titullin e tretë botëror

Kampionati Botëror i xhudos nuk ka qenë kurrë më i fortë dhe konkurrues, shkruan sot gazeta Zëri.

Rreth 800 garues nga të gjitha vendet e botës do të shpresojnë të fitojnë medalje në Botërorin e Xhudos, që do të mbahet në Budapest të Rumanisë.

Në mesin e tyre do të jetë edhe katërshja kosovare, Majlinda Kelmendi, Nora Gjakova, Distria Krasniqi dhe Akil Gjakova, të cilët do të mundohen ta bëjnë më të mirën, për ta bërë krenarë prapë shtetin e tyre dhe shqiptarët në mbarë botën, në sportin që praktikohet nga 28 milionë njerëz në më shumë se 200 vende të botës.

Shpresat te Majlinda

Xhudoja kosovare e ka përpara saj sfidën më të madhe të vitit 2017.

Xhudistët kosovarë do të marrin pjesë në Botërorin e Xhudos, i cili do të mbahet nga 28 gushti deri më 3 shtator. Katërshja kosovare ka punuar intensivisht në javët e fundit dhe është e përkushtuar maksimalisht që t’ia sjellë përsëri buzëqeshjen Kosovës.

Trajneri Driton Kuka pret shumë mbi të gjitha nga tri xhudistet e tij, ndërsa e ka synimin edhe për xhudistin “hasret” në këtë eveniment.

“Medalje realisht kanë gjasa për të fituar Majlinda, Nora e Distria, kurse Akili e ka vështirë. Majlinda është përgatitur mjaftueshëm, të shohim. Për të do të ishte mirë që të ketë plasman, pra të përfundojë në mesin e 8 të parëve”, thotë Kuka për “Zërin”.

Sipas tij, ngjyra e medaljes nuk është shumë e rëndësishme. Atij do t’i mjaftonte medalja, pra që garuesit të futen në podium. “Për mua çdo medalje është sukses”, shtoi ai.

Short i vështirë

Xhudistët kosovarë i kanë mësuar kundërshtarët me të cilët do të kenë punë në Botëror.

Majlinda Kelmendi e ka kaluar rrethin e parë pa luftë në 52 kilogramë dhe në xhiron e dytë do ta presë fituesen e duelit ndërmjet zviceranes Evelyne Tschopp dhe koreanes Aerim Kwon.

Në të njëjtën kategori Distria Krasniqi po ashtu e ka kaluar rrethin e parë pa luftë, ndërsa në atë të dytë do të ketë punë me fituesen e duelit ndërmjet azerbajxhanases, Nazakat Azizova dhe marokenes Ikram Soukate.

Edhe Nora Gjakova, në 57 kilogramë kaloi në rrethin e dytë pa luftë, ku do të përballet me fituesen e duelit ndërmjet hungarezes Hedvig Karakas dhe garueses nga Beninim, Chantel Zinhoue Akogbeto. Akil Gjakova, i vetmi garues mashkull nga Kosova, në kategorinë 73 kilogramë do të përballet në rrethin e parë me spanjollin Javier Ramirez.

Trajneri Driton Kuka e ka vlerësuar shortin të vështirë.

“Shorti nuk është dhe aq i volitshëm, por ky është Botëror dhe nuk ka sfida të lehta. Disponimi tek garuesit është i mirë, përgatitjet kanë shkuar shumë mirë. Konkurrenca këtë vit është e tmerrshme. Kategoria e Majlindës sivjet do të jetë më e fortë se kurdoherë. Do të jenë dy japoneze, dy ruse dhe dy braziliane”, nënvizoi ai.

Sipas Kukës, këtë vit motivi i krejt garuesve pjesëmarrës do të jetë shtesë, për faktin se fondi për fituesit e medaljeve do të jetë 1 milion euro.

Prej tyre, vendi i parë në çdo kategori do t’i marrë nga 26 mijë euro, i dyti 15 mijë dhe i treti 12 mijë. /Zëri/