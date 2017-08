Ja sa kushton bileta për ndeshjen Kroacia – Kosova

Federata Kroate e Futbollit ka kërkuar mbështetje nga tifozët për ta mbështetur Përfaqësuesen e Kroacisë në eliminatoret për Botërorin 2018, mbi të gjitha për ndeshjen e 2 shtatorit ndaj Kosovës.

“Mbështeteni Mario Mandzukicin me shokë në ndeshjen e re të rëndësishme në rrugën për në Botërorin e Rusisë. Biletat do të kushtojnë 30 kuna (4.04 euro) dhe mund të rezervohen përmes internetit dhe nga e hëna do të dalin në shitje edhe tek stadiumi”, njofton Federata Kroate. /Zëri/