Flet Zidane pas barazimit me Valencian

Zidane thotë se Reali meritoi më shumë ndaj Valencias.

Real Madridi ka barazuar 2:2 me Valencian në “Santiago Bernabeu”, duke lëshuar dy pikë që në xhiron e dytë të La Ligas.

Pavarësisht barazimit, trajneri i “Los Blancos”, Zinedine Zidane, lavdëroi lojtarët për paraqitjen, teksa tha se ekipi i tij meritoi më shumë nga ky takim.

“Nuk mund të jem i lumtur me rezultatin, por paraqitja ishte e shkëlqyeshme. Merituam më shumë nga kjo ndeshje, po kështu shkojnë gjërat në futboll dhe nuk mund të fitoni gjithmonë”. tha fillimisht Zizu.

“Humbëm dy pikë, por me të vërtetë jam krenar me lojtarët e mi. Pjesa më e rëndësishme gjatë një ndeshje është të krijosh raste dhe ne kishim të tilla shtatë apo tetë dhe shumë lehtë mund të kishim marrë tri pikët”.

“Por, kështu funksionojnë gjërat në futboll dhe duhet të shikojnë para. Do të punojmë shumë për ndeshjen e radhës. Do të vazhdojmë njëjtë me punën që kemi bërë deri tani me lojtarët që nuk janë të thirr në detyra Kombëtare”, shtoi mes tjerash Zizu. /Gazeta Express/