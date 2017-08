Kuka: Bota sot njohu xhudisten më të madhe të Planetit!

Trajneri i Majlinda Kelmendit, Driton Kuka, pas marrjes së çmimit “xhudistja më e mirë në botë”, ka thënë se më në fund u kurorëzua mundi dhe sakrifica, raporton “Zeri.info”.

Kuka përmes një postimi në profilin e tij zyrtar në rrjetin social “Facebook”, ka thënë se sot, bota njohu xhudistin më të madhe të planetit.

Postimi i plotë i Kukës:

Kurorëzohet mundi e sakrifica!

Nga Kosova e vogël por me heronj të mëdhenj!

Bota sot njohu Xhudisten më të madhe të Planetit!

Majlinda Kelmendi The Best Judoka Today Aëarded tonight by IJF!