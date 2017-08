Shkëndija shkëputet në krye

Skuadra shqiptare, Shkëndija e Tetovës, shkëputet në krye të renditjes në Kampionatin e Maqedonisë.

Tetovarët para shikuesve të vet e mposhtën me rezultat minimal 2:1 Akademija Pandev, shkruan Bota Sot.

Futbollistët Armend Alimi në minutën e 15-të dhe Stenio Junior në atë të 30-tën, realizuan për fitoren e kuqezinjve, kurse Lupçe Doriev ngushtoi humbjen në 2:1 pikërisht në minutën e 88-të.

Shkëndija kryeson me 9 pikë ose ka tri fitore rresht, duke lënë pas Pelisterin e Manastirit që ka 7 pikë etj.

Në javën e katërt, me 10 shtator në Tetovë Shkëndija do të takohet me Pobedën e Prilepit.