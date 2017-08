Majlinda Kelmendi mund ta fitojë sonte ‘Topin e Artë’

Majlinda Kelmendi mund ta fitojë sonte një çmim prestigjioz individual, shkruan zeri.info.

Në fakt, xhudistja pejane do të marrë pjesë në gala mbrëmjen që do të mbahet në Budapest të Hungarisë, ku do të zgjidhen xhudisti dhe xhudistja më e mirë për ciklin olimpik 2012-2016.

Me këtë rast, trajneri Driton Kuka thotë se ky çmim mund të krahasohet me ‘Topin e Artë’ që ndahet në futboll.

“Sonte nga IJF zgjedhet The Best Judoka Today zyrtarisht nga IJF dhe e nominuar është Kampionja Olimpike Majlinda!

Nga Gala mbramja e IJF dhe zgjedhja bahet pas orës 22 në mbramje!

Përndryshe Kampionati Botëror fillon për garuesit tonë të martën!

Të shpresojmë që sonte Kosova e jonë të kurorëzohet me çmimin ekuivalent me Topin e artë në Futboll!”, ka shkruar trajneri pejan. /Zëri/